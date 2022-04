ANASTASIJA U PROVODU SA NEMANJINOM SESTROM! Izvajana teniserka zapalila društvene mreže: Ovo je Vanja Gudelj! (VIDEO)

Cveta ljubav!

Nakon raskida s Đorđem Kuljićem, s kojim je pet godina bila u vezi, Anastasija Ražnatović je ponovo zaljubljena, a njen novi dečko je fudbaler Nemanja Gudelj!

Anastasija Ražnatović je u vezi sa fudbalerom Sevilje Nemanjom Gudeljom, a prve slike para na društvenim mrežama je objavio njegov brat.

Usledela je i jedna slika Anastasije i Nemanjine sestre Vanje, koja se bavi tenisom, a sada je na Anastasijinom Instagramu osvanula i zajednička slika iz šetnje.

"Devojke u boji", napisala je Anastasija aludirajući na boje majica koje obe nose.

- Porodica Gudelj je upoznala Anastasiju i oduševljeni su. S druge stane, Nemanja je samo jednom bio u Beogradu otkako su započeli vezu, i to jedan dan zbog obaveza koje je imao u reprezentaciji i nije stigao da upozna Ražnatoviće i Ocokoljiće. Ali to će učiniti krajem maja, kada dolazi u prestonicu. Znam samo da obožava Cecu. Iako je odrastao u Holandiji, on je uvek na zabavama poručivao njene pesme i ona mu je jedna od omiljenih pevačica. Nije ni slutio da će mu eto ona jednog dana biti tašta. Naravno, za sada je nezvanično, ali verujte, kako stvari stoje, vrlo je izvesno da će se čuti svadbena zvona. Nemanja je porodični čovek, bez skandala i mrlje u karijeri i životu, pa nemojte da se začudite da kroz nekoliko meseci na pevačicinoj ruci vidite prsten - rekao je naš sagovornik.

Autor: M.M.