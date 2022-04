'MAMA JE POGINULA KADA JE KRENULA DA NAS VIDI!' Goca Lazarević kroz suze otkrila BOLNE DETALJE iz života!

Bol ne jenjava!

Gordana Goca Lazarević gde god da se pojavi zrači pozitivnom energijom, njen osmeh se daleko čuje, a istinu o teškom detinjstvu ona je ispričala sada. Jedan od najtežih trenutaka u životu joj je onaj kada je njena majka poginula. Goca se prisetila kako je došlo do stravične nesreće i objasnila da je majka otišla kako ne bi izgubila svoju ljubav i da peačicu i njenog brata nije videla dve godine.

- Vrlo rano sam izgubila majku, poginula je. Moj otac se mnogo puta ženio i priženjivao. Odrastanje mi i nije bilo baš veselo, ali sam u ranom detinjstvu naučila da opstanem. Otac nas je spartanski vaspitavao, bio je surovo grub, ljudi pričaju da je to bilo normalno u to vreme, posebno u seoskim sredinama. Roditelji nisu bili nežni prema deci, to je bila borba za preživljavanje, u kojoj oni nisu imali vremena da se brinu za decu nego su ih podizali na surov način...- kazala je Goca.

- Majka mi je poginula kad sam imala deset godina. Poslednji put sam je videla sa svojih osam, kad je otišla za ocem u Nemačku. Otišla je iz straha da ne izgubi svoju ljubav, a otac je ranije otišao zbog egzistencije porodice... Prosto, on nije morao da ide, ali njegovi horizonti stalno su se proširivali, a mama... Ona je htela da isprati svog muškarca, uvek je govorila: „Deca će porasti i otići, a ja ne želim da izgubim ljubav.“ Kada je shvatila koliko joj nedostajemo, ona je njega jedva izmolila da se vrati da nas bar malo vidi. U povratku je vozio mamin brat od strica; njena rođena braća umrla su pre toga, imala je tog brata od strica... - priseća se Lazarevićeva kroz suze.

Autor: M.M.