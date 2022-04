'PO KRŠTENICI SAM BABA, ALI DUHOM TO NISAM' Svi bruje o dobrom izgledu Danice Maksimović, a glumica sada otkriva svoju TAJNU! Evo koliko ima godina, ŠOKIRAĆETE SE!

Izreka da su neke žene kao dobro vino - što starije, to bolje - važi u slučaju Danice Maksimović, koja uprkos godinama, nema problem da se skine u bikini jer izgleda fantastično. Da je za to, pored dobrih gena, uvek neophodno i mnogo odricanja, potvrđuje i sama glumica.

- Imam dobru liniju, jer vežbam dva-tri puta nedeljno. Rastežem se u krevetu, idem na pilates i jogu. Mogu da uradim špagu i most iz mesta, i to bez zagrevanja. Umem i stoj na rukama, kolut napred i nazad, salto... Nije mi teško, jer to sve radim odmalena. Moj život je asketski. Ako čovek želi da ima zategnute mišice, lep ten i da bude zdrav, mora i da vežba. Mora da vodi računa i o ishrani. Ja jedem umereno i nikad ne večeram - rekla je Danica za medije koja svoju figuru ponosno pokazuje.

- Hteli bi da budem baba, ali ja duhom to nisam. Po krštenici možda jesam, ali se tako ne osećam. Dobijam dosta pozitivnih komentara, ali ima i negativnih, zločestih. Ljudi kažu: "Šta će njoj da u 69. godini pokazuje telo u kupaćem kostimu?". Pa kako da uđem u džakuzi u skafanderu?! Ima da se skidam i slikam dokle god mogu i dok mislim da je to pristojno, jer ja u sebi nosim glamur, a ne vulgarnost - kaže glumica koja nema ništa protiv estetske hirurgije, ali ne voli da se preteruje u tome.

- Nemam ništa protiv estetske hirurgije, ali mi se ne sviđa kada neko promeni lični opis. Ako neka devojka ima kokošje grudi, kriv nos ili klempave uši, nije problem da se to sredi. Više mi smeta kada se žena izoperiše, pa onda ne liči na sebe. To nije dobro jer treba da ima svoj identitet. Recimo, nije u redu ni kada devojka od 18 godina dobije veštačke grudi. Ja nemam silikone. Nikada ih nisam ni želela, niti su mi potrebni - iskrena je Danica.

Poznata glumica je dokaz da su godine samo broj, glumica je 24. januara zakoračila u 69. godinu, a složićete se, izgleda nikad bolje.

