Šok!

Pevačica Sara Jo obradovala je publiku novim singlom "Divlja", za koji je snimila i veoma intrigantan spot. Kožni kostimi, lanci su deo Sarinog performansa, a dizajnerka Tijana Pavlov imala je zamerke na pevačicin račun.

Naime, dizajnerka je isprozivala Saru Jo, kojoj je, kako tvrdi, ustupila kostime za potrebe snimanja spota, a zauzvrat nije dobila, kako kaže, ni tag, iako je dogovor bio takav.

- Za snimanje spota "Divlja" Sare Jo, koju lično ne poznajem, ustupili smo oko 15 različitih proizvoda Metatron brenda, harnesa i ostalih ručno rađenih aksesoara od kože koji čine dominantni stilski element kostima kroz ceo njen video spot - napisala je Tijana i dodala:

- Do dana današnjeg, potpisani su svi osim Metatrona. Uz insistiranje mnogih zajedničkih prijatelja da se naglasi da to bude učinjeno, kojima sam zahvalna na ponuđenoj pomoći, mi smo odlučno zamolili svakog od njih da to ne učine.

- Dakle, ostaje nejasno, koju mentalnu širinu treba da dosegnem da bih pojmila razlog iz kog bismo mi kojima je Metatron čisto posao ustupili tek onako kostim za komercijalni angažman estradne ličnosti Sare Jo, ako ne iz obostrane koristi... Evo, ne znam. Potpis i/ili tag je pre svega lepo vaspitanje, pa onda profesionalnost u našem poslu - zaključila je Tijana.

Posle prozivke dizajnerke, Sara Jo se još uvek ovim povodom nije oglašavala javno i na Instagramu objavljuje utiske oduševljenih obožavatelja.

Autor: P.R.