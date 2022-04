BEZ DLAKE NA JEZIKU! Maca otkrio ko je NAJGORI GLUMAC sa kojim je sarađivao: On je OZBILJNO LUD! (FOTO)

Ovo niste očekivali!

Glumac Dragan Marinković Maca otkrio je da je Rade Ćosić "najgori" kolega sa kojim je sarađivao.

Naime, Maca je u emisiji "Amidži šou" pred kamerama morao da otkrije ko je najgori glumac sa kojim je sarađivao.

- Rade Ćosić - rekao je Maca, a ime ovog njegovog kolege niko nije očekivao.

Voditelj Ognjen Amidžić je Marinkovića zamolio da pročita pitanja, što je on i učinio.

- Pitanje je ko je najgori glumac s kojim sam sarađivao. On je lud, Gidra je mala beba za njega, ti ne znaš šta će se njemu desiti, u kom pravcu to ide, od žanra do svega, s njim je sve izazov, svaka proba i svaka predstava je premijera - rekao je Marinković.

- On nije najgori glumac kao loš glumac, čak naprotiv, već totalna budala. On je ozbiljno lud - objasnio je Maca.



Autor: P.R.