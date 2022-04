Milioni su uživali u spektaklu koji su zadrugari priredili!

Viditeljka Dušica Jakovljević sinoć je otvorila spektakularno takmičenje, a zatim najavila stručni žiri koji su činili Nadica Zeljković, Sandra Afrika, Gazda Paja, Dejan Milićević i Filip Đukić.

Spektakularna ''Zadrugovizija'' oborila je sve rekorde gledanosti i pobrala simpatije milionskog auditorijuma televizije Pink.

Premijerna ekipa našla se na licu mesta i tom prilikom intervjuisala, kako žiri, tako i zadrugare koji su svoje prve utiske nakon nastupa podelili ispred objektiva premijerne kamere.

Velika su očekivanja kad je Zadrugovizija u ptianju. Imamo takmičare koji se ne bave plesom i pevanjem, daju sve od sebe. Postavljamo standarde kao televizije - istakla je Dušica Jakovljević.

Vrlo zabavno više volim da sedim ovde nego da budem na bini. Statista sam većinom bila. Sa pevanjem nemam veze. Zadrugovizija je uvek lepa i zabavna - priča Nadica Zeljković.

Miki mi je prezanimljiv sa perikama - dodao je Filip Đukić.

Na neke stvari nemam komentar, pa odna moram da ga izmislim (smeh). Mina me iznenadila, baš mi je žao što nije došla do refrena - rekoa je Gazda Paja.

Prvi su nastupili Mensur Ajdarpašić i Mina Vrbaški, emocije su ih prevladal te je ispred objektiva premijerne kamere nakon nastupa stao samo Ajdarpašić.

Svakom od nas se desi da se ne snađe u određenim trenucima. Nije to nešto što treba da ugrozi čoveka i poljulja mu samopoiuzdanje - priča Mensur.

Očigledno da su emocije prema Mensuru bile mnogo jake. Mislio sam da će da joj priži podršku i ustane da pleše sa njom, ali očigledno se radi o srčanom čoveku - priča Dejan Milićević.

Nastup Miljane i Zole doneo je suze koje Miljana nije mogla da zadrži.

Malo smo se pogubili, nismo dugo bili na bini. Svašta se skupilo, ona je emotivna zaplakaće sad kad vidi ovog kamermana - rekao je Zola.

Pevala sam da. - kratko je prokomentarisala Miljana kroz suze.

Dalila i Filip Car su trebali zajedno da nastupe, ali do toga nije došlo te je Dragojevićka sama stala na binu i otpevala čuveni hit ''A to mi nije trebalo'', od legendarne Done Ares.

Sama sam! Imali smo okršaj snoć, raskinuli smo, odlučio je da ne nastupa. Očekivala sam da se neće pojaviti, nije me iznenadio uopšte - priča Dalila.

Nije ni profesionalno ni lepo, ali to je Filip, neodgovoran - priča Nadica.

Imam takmičarsku tremu, kad god se popnemo na binu - rekli su Viki i Marko.

Nenad Aleksić Ša i Martina Petrović stavili su svoj sukob po strani i izašli zajedno na binu.

Doživeli smo to kao zadatak, treba da budemo kolegijalni, proveali smo zajedno - kaže Ša.

Izabrala sam ja pesmu. Opisuje naše trenutno stanje, jer Mensur ne voli druženje mene i Milice, tako da sam izabrala pesmu ''Baš mi se sviđa tvoja devojka'' - priča Sandra Rešić.

Divni su. Jako volim tu pesmu, zaplakala sam se kad je Mina počela da peva. Stvaram filmove u glavi, ispoštovao je zadatak, ali i mene. Možda je Mina samo trebala do kraja da izgura nastup - rekla je Milica Veselinović.

Autor: M.M.