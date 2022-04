Bez dlake na jeziku!

Pevač Radiša Trajković Đani uhvaćen je kako se ljubi sa atraktivnom crnkom, nakon čega su isplivali detalji koji su šokirali javnost. Naime, slike atraktivne crnke našle su se u katalogu kojim navodno raspolaže pevačica Dušica Grabović, a njegova žena Slađa Trajković tvrdi da se neće razvesti.

- Đani voli žene, šta ja sad da radim, šta ja imam sa tim. Ne smeta mi što ga povezuju sa prostitucijom, bolje da plaća žene nego muškarce. Je l' lepa ta devojka? Ako je lepa, nije strašno, oprošteno mu je – rekla je Slađa za medije, a na komenar da to ni jedna žena ne bi rekla, dodala je:

- Pa, muž me dobro plaća da ga hvalim. To je bilo ranije, tad nisam imala ništa protiv a sad neka proba da me prevari, pa će da vidi šta će da bude – kaže Đanijeva surpuga.

Inače, i ranije se pisalo o prisnosti pevača sa ovom devojkom, a u javnosti su viđene i njihove zajedničke slike još iz 2016. godine, a Đani je već apelovao da prostituciju treba legalizovati.

Ja nemam ništa protiv, to podržavam, devojke se bore za parče hleba. Imaš ljudi kojima treba s*ks, a nemaju ženu, svako radi za sebe, ja to iskreno podržavam - rekao je folker jednom prilikom.

Autor: P.R.