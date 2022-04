Šokantni obrt!

U novembru prošle godine u domaćim medijima kao bomba odjeknula je vest da je Dragana Grnčarski podnela krivičnu prijavu protiv Nebojše Grnčarskog.

Ona je tada od suda zatražila i da mu, do okončanja brakorazvodne parnice, privremeno zabrani da joj prilazi i kontaktira sa njom.

Pošto je tužilaštvo navodno odbacilo tužbu njegove supruge za porodično nasilje, Nebojša Grnčarski se oglasio za medije i progovorio o tome kroz šta je prošao u prethodnom periodu, pa istakao da mu je najveća satisfakcija to što su zajednička deca odlučila da žive sa njim.

- Kako mi je interes dece uvek na prvom mestu, trudim se da ublažim posledice koje je u našim životima proizvela lažna optužba za nasilje protiv mene. Deca neko vreme nisu išla u školu jer su ih drugovi, pod uticajem natpisa na portalima i u štampi, pitali da li je to istina. Meni je bilo pakleno teško tih nedelja, sve ono u šta sam verovao, brak, pristojnost, vaspitanje, raspalo se kao kula od karata. Možete li da pretpostavite kroz kakvu emotivnu vrtešku su prolazila deca? Bilo mi je važno samo njih da zaštitim.

Deca su odlučila da ostanu sa ocem. Najstariji Viktor je u svedočenju pred tužilastvom rekao da Nebojša nikada nije digao ruku na njegovu majku Draganu.

- Njhova odluka je za mene najveća satisfakcija. Posvećen sam njihovoj budućnosti, želim da postanu emotivno funkcionalne osobe koje će jasno praviti razliku između dobrog i lošeg. Nestalo bi sveta i čoveka kad bi laž, zlo i mrak pobedili dobro, ljubav i istinu. Draganu poštujem kao majku naše dece, uprkos tome što me je u javnosti optužila za gnusne stvari. Ponoviću ono što sam rekao u tužilaštvu: nikada suprugu nisam udario, ali sam bio svedok njenog poročnog ponašanja - rekao je Nebojša.

Nebojša je ispričao i svoju verziju priče kako je došlo do kraha bračne zajednice sa Draganom nakon 25 godina braka:

- Sa Olgom i Ignjatom sa bio na selu kada me je Dragana kratkom porukom obavestila da se iselila iz našeg stana. U početku sam mislio da se šali. Nakon što smo se vratili u Beograd shvatili smo da je nema. Nisam imao pojma gde je. Zvao sam je telefonom, slao poruke, ali ona nije odgovarala. Kako nemam društvene mreže deca su me budila noću da mi pokažu šta njihova mama kači na storijima. Obično su to bili snimci iz noćnog provoda sa veselim društvom. Dva meseca nije videla decu i to me je, kao porodičnog čoveka, najviše bolelo. Ubrzo me je čekalo novo iznenađenje. Podnela je tužbu protiv mene za porodično nasilje, želeći da me na taj način ostrani iz zajedničkog stana, kako bi ubrzala prodaju naše nekretnine i brzo došla do neophodnih novčanih sredstava. U javnosti sam osuđen i proglašen nasilnikom, pre nego što je pravosuđe završilo svoj deo posla. Pošto je saslušalo svedoke, tužilaštvo je odbacilo tužbu zbog nedostatka dokaza - istakao je on u svojoj ispovesti, te dodao da iz njihove bračne zajednice ne želi da se seća samo ružnih stvari.

Da podsetimo, Dragana je optužila muža, kako su pisali mediji, s kojim je i u brakorazvodnoj parnici, da je od njega "trpela fizičko, psihičko i finansijsko nasilje". Podsetimo, ona je supruga prijavila nekoliko meseci posle nasilja, za koje tvrdi da se dogodilo 4. januara prošle godine u njihovom stanu. Na pitanje zašto ga nije prijavila kada se incident navodno dogodio, niti je otišla kod lekara koji bi konstatovao povrede, izjavila je da nije htela da se njihova imena razvlače kroz medije, prenosio je pomenuti medij.

- Te večeri sam sedela u dnevnoj sobi, čitala knjigu i pušila cigaretu. Prošao je pored mene i rekao: "Luzerko, nikada ništa u životu nisi napravila, i deca su te provalila." Pošto sam ćutala, uhvatio me je za ruke, počeo da me trese i da viče: "Mutava, odgovori", a onda mi je udario dva šamara. Otrčala sam u kupatilo da se ispovraćam, spakovala stvari, pozvala drugaricu i otišla kod nje - ispričala je, prema nezvaničnim informacijama, Dragana tada, prenosili su mediji.

Autor: P.R.