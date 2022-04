ZADRUGARSKI VREMEPLOV! Nasmejana devojčica koja se sa majkom LAVOVSKI borila kroz život! Možete li da prepoznate malu Sandru Rešić?

U današnjem izdanju rubrike "Zadrugarski vremeplov" otvaramo album sa slikama Sandre Rešić!

Pevačica Sandra Rešić, ćerka legendarnog folkera Nina Rešića, izazvala je pravi bum svojim ulaskom u "Zadrugu 4". Niko nije očekivao da će videti talentanovanu pevačicu kao takmičara najgledanijeg rijalitija u regionu, ali je Veliki šef uvek pun iznenađenja. Njen ulazak bio je buran. Na samom početku rijalitija, došlo je do sukoba sa koleginicom Zvezdanom Stevanović, a Rešićeva je našla i novu najbolju drugaricu - pevačicu Rialdu Karahasanović.

Međutim, ono po čemu je publika najviše pamti iz "Zadruge 4" je njen odnos sa Tarom Simov i Nenadom Aleksićem Ša, za koje je uvek bila tu kad su počinjali svoju aferu, ali i kasnije, da bi pred kraj rijalitija žestoko zaratili, što se nastavilo i tokom leta. Iz četvrte sezone ponela je i prijateljstvo sa Markom Đedovićem i Franom Pujasom, koje se nastavilo i u "Zadruzi 5". Osim ovoga, pevačica je imala i prisan odnos sa Anđelom Rankovićem, koji se naglo prekinuo kada su svi počeli da pričaju da su zaljubljeni jedno u drugo, što je smetalo Nataši Radan, Sandrinoj drugarici koja je obožavala Anđela.

U petu sezonu Sandra je ušla sa stavom da se neće više biti tu za ljubavne parove, kako je do sada izvlačila deblji kraj, ali se ponovo našla u sličnoj situaciji kao u "Zadruzi 4". Ljubavni trougao Dejan Dragojević - Dalila Dragojević - Filip Car izvrnuo je Belu kuću naglavačke, pa iako je od samog početka bila uz Dejana i nalazila mu se u svakoj nevolji, ovaj odnos je poremećen kad je on uplovio u vezu sa Aleksandrom Nikolić. Dolazilo je do sve većih sukoba između Sandre i Dejana, koje je određeni deo publike želeo da vidi zajedno, što je smetalo Aleks i na kraju su stavili tačku na svoj odnos.

Sandra je nedavno u emisiji "Premijera - Vikend specijal" otvorila dušu o odrastanju bez oca, koga je upoznala kad je imala 9 godina. Kroz suze je ispričala kako su se njena majka Slavica i ona borile kroz život i zbog čega su toliko vezane. Celu ispovest možete pročitati klikom na link ispod ovog teksta.

Upravo je Sandra zadrugarka čiji album iz detinjstva otvaramo danas.

Kako je ispričala u ispovesti, majka je uvek bila tu za nju i nije dozvoljavala da se vidi nedostatak očinske figure, a Sandri je najveća želja da mami kupi stan, kako su se mnogo puta selile, a čak dva puta ostale bez krova nad glavom jer nisu imale dovoljno novca za kiriju.

Majka i ja smo uvek bile same, sve što je mogla da me nauči me je naučila, ali mi je falila muška figura u života koja će da me nauči dosta toga. Majka me naučila da se borim za život, ona nikada nije plakala i mene tako ljudi gledaju kao nekog malog muškarca, ja nemam problem da zamenim gumu i spremim ručak i spremna sam sve. Imam želju da kupim stan i da bude na njeno ime Cica Rešić. Mnogo je u životu patila, gledam ove ljude u rijalitiju kako stvaraju probleme bez problema, i onda pomislim da oni ne znaju šta su problemi - rekla je između ostalog Sandra u ispovesti.

Sandra je obožavala i vanškolske aktivnosti, pa je tako redovno išla i na gimnastiku i svirala klavir. Nakon Kruševca, preselila se u Beograd, gde je nastavila očevim stopama i počela da peva, a uporedo je završavala glumu.

Pink.rs je došao u posed i jedne fotografije iz Sandrinih tinejdžerskih dana, a možete je videti u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.