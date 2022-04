OTKRIVENA TAJNA CECINE OGRLICE! Vlasnica posle 23 godine progovorila o susretu sa Arkanom, pa priznala da li je nakit UKRAO NA RATIŠTU

Otkrivena istina posle duže od dve decenije!

Godinama unazad vlada mit da je folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović svojevremeno, u Minimaksovoj emisiji na Pinku, nosila ukradenu ogrlicu. Sve to je laž, tvrdi Mirjana Milosavljević koju je, kako tvrdi, devedesetih godina angažovao Željko Ražnatović Arkan da iz Praga za njegovu suprugu donese ekskluzivnu bižuteriju.

Ona je rešila da progovori nakon 23 godine jer, kako kaže, ne može više da sluša priče da je pokojni pevačicin suprug ukrao skupocenu ogrlicu na ratištu i poklonio je svojoj supruzi, koja ju je ponela tokom jednog gostovanja u emisiji "Minimaksovizija" kod čuvenog Milovana Ilića Minimaksa. I danas se na društvenim mrežama često pojavi priča kako se u emisiju javila žena tvrdeći da je ogrlica koja je krasila Cecin vrat dijamantska, te da ju je Arkan ukrao od njene mrtve sestre. Ipak, iako na internetu postoje razni Cecini i Arkanovi snimci iz "Minimaksovizije", ovog nema. Zbog toga mnogi veruju da je ova priča samo urbana legenda i da se nikada nije dogodila, a sada o tome priča žena koja je spornu ogrlicu, ali i drugi nakit prodala balkanskoj zvezdi koji je ona nosila u spotovima, na javnim događajima i u emisijama.

- Ja sam živela godinama u Pragu i u Srbiju sam donosila ekskluzivnu bižuteriju. Ovde sam imala svoje klijente kojima sam to prodavala. To su bile kopije najskupljih unikatnih ogrlica svetskih brendova. Sarađivala sam sa raznim pevačicama. Među njima su Dragana Mirković, Jovana Tipšin i mnogi drugi - započinje priču Milosavljevićeva i otkriva kako je došla do Cece.

Moj suprug me je upoznao sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Otišla sam kod njega na stadion Obilića da on pogleda nakit. Odnela sam mu komplete. Kaže on meni: "Nemoj meni ništa to da pokazuješ, idi kod mene kući, nosi sve Ceci." Tako je i bilo. Njihov sin Veljko je bio baš mali. I ja sam sa tim nakitom otišla kod Zvezdinog stadiona. Tamo me je ona primila, bila je potpuno normalna, ljubazna, srdačna. Ušla sam i sela u dnevni boravak, izvadila palete koje sam imala i ona je sve pregledala. Dosta toga je uzela. To nimalo nije bilo jeftino u to vreme - tvrdi Mirjana.

Njoj veoma smeta što godinama sluša razne spekulacije o Cecinom nakitu.

Želim da skinem nedoumicu i da ženu više ne napadaju da je taj nakit Arkanovo ratno profiterstvo. Pojedinci su dali sebi za pravo da pričaju svašta sada kada on nije među nama. Stojim iza svojih reči, prošlo je mnogo godina, a sigurna sam da se i ona seća. Ta fama oko toga je nepravedna. Ne znam ko nju ima pravo da osuđuje, ona je sve to od mene kupila i ne postoji nikakva pljačka. Svi kompleti su delovali impozantno i vrlo efektno, kao da su pravi. Ceca je divna žena, normalna, kvalitetna, prijatna, koja ume da se ponaša sa ljudima. Nisam u kontaktu sa njom, niti više prodajem takav nakit, dugo sam se premišljala da li da ovako javno govorim. Eto, sada neka svi znaju da je ona čista kao suza i da niko ne može ništa da joj kaže. Sve te priče su bile laži i spekulacije koje takva žena, koja je prošla golgotu, nije zaslužila - zaključuje ona.

Autor: pink.rs