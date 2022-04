TUGA U DOMU ACA PEJOVIĆA! Pevač zavijen u crno, umro mu otac nakon teške bolesti

Pevač je u poslednje vreme stalno bio uz oca!

Otac pevača Aca Pejovića preminuo je danas nakon kraće bolesti, prenose mediji.

Pevač je u poslednje vreme stalno bio uz oca, koji je bio veoma lošeg zdravstvenog stanja, te se slabije pojavljivao i u javnosti, piše Srpski telegraf. Kako se navodi, sahrana će se obaviti u četvrtak, a vreme i mesto će biti naknadno objavljeno.

Inače, Aco Pejović i njegova porodica doživeli su eliku tragediju kada je njegov brat preminuo kao beba..Pejović je svojevremeno opisao kakav šok je doživela njegova porodica kada se majčina trudnoća sa blizancima zakomplikovala.

- Jedan brat mi je umro, a Radojica je rođen sa samo 1.400 grama. To je bio šok za sve, ali i za mene koji sam bio klinac. Prošlo je mnogo godina, ali jedna slika mi je ostala urezana u sećanje - kako otac izlazi uplakan iz bolnice. Bio sam dete i to me je mnogo pogodilo, da moj otac plače. Nikada neću zaboraviti očeve suze. Onda se pitam kako ljudi koji se odluče na abortus ne osećaju tu istu bol, kako se ne zapitaju kako bi im dete izgledalo, da li ikad zaplaču zbog te odluke - pričao je pevač.

Autor: P.R.