'JA BIH SKANDAL NAPRAVILA' Kaća Grujić stala uz kumu Andreanu, zajedno oplele po Aleksandri Bursać: Sve je uradila iza leđa, SVI NA ESTRADI JE OSUĐUJU

Skandal oko pesme "Cipele" i dalje ne jenjava.

Aleksandra Bursać prepevala je sa Emirom Đulovićem pesmu "Cipele", koju je on prvobitno snimio s Andreanom Čekić, u čijem je izvođenju postala veliki hit. Usled spora oko zarade od autorskih prava, kompozitor odlučio je da je ponovo oživi pesmu uz pomoć nove pevačice, što je izazvalo oprečna mišljenja.

Andreanu Čekić u jednoj emisiji pitali su šta misli o novoj verziji pesme, na šta je rekla:

Ne znam šta bih ja tu dodala. Lepo je otpevano. Smatram da nije bilo potrebe da se uopšte prepevava. Autor je mogao da uzme postojeću pesmu i da stavi kod sebe na kanal. NA kraju krajeva nije bitno šta ja o tome mislim. Pozdravljam svačiji rad. Aleksandra Bursać je dobra pevačica - ispričala je ona, a svoj stav podelila je i njena koleginica i venčana kuma Kaća Grujić.

- Ja ću se samo nadovezati na to. I ja poznajem Aleksandru Bursać i imam samo reči hvale. Odmah sam rekla da to nije kolegijalno i to nije profesionalno. Ja bih napravila skandal i to tako ne bi prošlo, ja bih to izminirala na apsolutno svim poljima, jer nije kolegijalno. Ne može meni neko da zabada nož u leđa, kome apsolutno ništa loše nisam uradila. Sve kolege na estradi su osudile to i svi su stali na Anreaninu stranu - rekla je Katarina Grujić.

Bilo bi ok da me je pozvala pre toga i da mi je najavila i rekla "vidi Andreana ponuđeno mi je, nadam se da se ne ljutiš, ja ću to prihvatiti. Rekla bih joj da je super, da nema problem sa tim. Ovako ispada, kao što kaže Kaća, da je sve nešto iza leđa. I sad je sve iza leđa. Nismo se čule posle toga - dodala je Andreana.

