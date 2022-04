'SAMA PRIPREMAM PRAZNIČNU TRPEZU' Veliki petak kod Dušice Jakovljević - jaja farba s decom, a sin joj ima POSEBNU TAKTIKU!

Trenuci kada je porodica uvek na okupu!

Danas se, na Veliki petak, kako to običaji nalažu, farbaju uskršnja jaja, za šta je zadužena upravo Dušica, koja svake godine ima pomoć ćerke Anđele i sina Ognjena, koje posebno raduje ovaj praznik. Kako je popularna voditeljka ispričala za Pink.rs, tokom farbanja jaja koriste različite tehnike, a svake godine otkriju poneku novu, koju rado isprobaju.

Praznike uvek najradije provodim kod kuće, sa decom, tako je i ove godine. Trudimo se da ispoštujemo sve običaje i tradiciju - od uskršnjeg posta, do pripreme praznične trpeze, za šta sam ja zadužena, a posebno uživam u farbanju jaja... E, tu, priznajem, imam veliku pomoć Anđele i Ogija, koji uvek jedva dočekaju da ih zajedno farbamo, crtamo, bojimo, ukrašavamo... I svake godine saznamo za neku novu foru, pa brže-bolje isprobamo (smeh) - priznaje Dušica i dodaje da njen sin posebno dekoriše jedno jaje koje sam izabere, a sa kojim se posle dva dana kasnije, na Uskrs, nadmeću u nezaobilaznom tucanju jajima.

- Kada je tucanje jajima u pitanju, tu je Ogi maher, ne znam kako, ali uvek mu polazi za rukom da nas u kući sve pobedi! Ne znam kako mu to uspeva, ali uvek odabere najjače jaje koje posebno ukrasi on sam i pobedi nas sve u kući! Evo, danas je odabrao jedno, obeležio ga, a videćemo da li će i ove godine biti najjači ili će to biti Anđela, možda čak i ja... Čekamo Uskrs - kaže Dušica.

Autor: D.T.