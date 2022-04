Otvorio dušu!

Pravoslavni vernici sutra proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs. Za portal Pink.rs, voditelj RED televizije i bivši zadrugar Bora Santana je otvorio svoju dušu i ispričao kako izgleda proslava najradosnijeg praznika u njegovom domu, ali i kako je to izgledalo kada je bio mali.

Kako je izgledao Vaskrs u tvom domu kada si bio mali?

- Kada sam bio mali slavili smo u krugu porodice, vodili su nas u crkvu. Baka i mama su farbale jaja, brat i ja se kucali, ja sam uvek voleo da varam u tome, onako podmetnem prst, pa im ispadne, brat me juri, pa to bude zanimljivo. Sada kada sam javna ličnost to se dosta promenilo. Majku sam izgubio rano, otac je otišao svojim putem, a i ja počeo da živom sam. Uglavnom sam radio za Vaskrs, svirke su bile, ali uvek ja tradicionalno ofarbam jaja i okupim porodicu i društvo.

Kako danas izgleda proslava Vaskrsa u tvom domu?

- Slaviću sam, brat živi sa porodicom, a otac se oženio i živi u Nemačkoj. Ja ću naravno da ofarbam jaja i spremim sve ali ove godine takođe radim na praznik što mi je žao.

Koja hrana je obavezna na tvojoj trpezi na ovaj praznik?

- Sarmice sa zeljem i jagnjetina, to je obavezno.

Da li voliš prazničnu euforiju?

- Ja volim da bude ta euforija, videli ste i u "Zadruzi", da pričamo na video poziv ako ne možemo da se vidimo tog dana. Muzika, jaja, da se smejamo, da kitimo muziku i tako. Volim kada je veselo, jako se radujem ovakvim trenucima. Jedva čekam da zapevam na Vaskrs, to je najradosniji praznik i jako mu se radujem.

Autor: N.V.