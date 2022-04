HASAN DUDIĆ RAZVEZAO JEZIK O ZLATI PETROVIĆ: Hteo sam da je nagovorim da nađe OCA, naučio sam je da radi!

Otvorio dušu!

Pevač Hasan Dudić otvoreno je govorio o braku, ali i ljubavi sa pevačicom Zlatom Petrović.

Dudić priča da mu je najviše smetalo što je sama Zlata u medijima pričala kako se prvi put udala sa 14. godina.

"Ja sam nju naučio šta da radi, sredio joj radni staž, naučio je da plaća redovno, dobiće penziju i iz Austrije, ja sam joj sve pomogao. Neka je živa i zdrava, neka ima za sebe. Mene samo malo zdravlje da služi, nije me sramota da radim bilo šta, ja sam sposoban čovek. Mogu još da sviram i pevam, mada je došla druga muzika", pričao je Hasan u emisiji "Ispovesti", pa dodao:

"Ja sam nju naučio da bude dama, ali ona je dobar čovek. Malo je život namučio, pa je i ona u svom sada fazonu. Šta joj je trebalo da priča da se udavala sa 14 godina? Da li su se toliko mene plašili? Meni nikad tamo u selu niko nije rekao da je Zlata bila udata. Posle svega, što moraju unuci da znaju šta si ti radila? To me malo nervira. Čovek koji ju je odgajio bio je Bora. Njena majka pre toga imala je Žiku iz Kruševca, a potom i jedan Matija. Ona je čula da joj se otac zove Mile, to je bio neki čovek koji je radio u carini, čuvao alat."

"Ja sam pevao na poselu, Miki je imao dve i po godine, završimo koncert i čovek priđe Zlati i kaže da joj je otac. Ona mi kaže da sednemo u restoran, a pošao sam drugu u bolnicu da ga posetim. On je hteo sa njom kontakt, a meni ona nije ličila na njega, rekao sam joj da rade DNK. Ona je svima pomogla, dobra je dušom. Ja sam joj na vreme rekao da radi test da zna ko joj je otac", zaključuje Hasan.

Autor: M.M.