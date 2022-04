BOBANA RAJOVIĆA NA VASKRS PROBUDILO PODRHTAVANJE TLA: Pevač sa sinom bio na samo nekoliko kilometra od EPICENTRA ZEMLJOTRESA!

Haos!

Popularni pevač Boban Rajović, kako saznaju beogradski mediji, bio je na nekoliko kilometra od epicentra zemljotresa, koji je bio 24. aprila, u regionu Berkovića, u Bosni i Hercegovini.

Pevač je u trenutku zemljotresa, koje je bio poprilično razoran, bio sa sinom, fudbalerom Andrijom Rajovićem.

Boban samo nekoliko sati ranije pevao u blizini mesta, gde je bio epicentar zemljotresa, a nakon nastupa tu je ostao i da prenoći. Pevač je tokom noći bio sa sinom u smeštaju, ne sluteći šta se može dogoditi.

Rajovića je zoru, na Vaskrs, probudilo podrhtavanje tla, pa je ubrzo sa naslednikom krenuo iz ovog mesta.

Podsetimo, zemljotres, čiji je epicentar 24. aprila, bio u regionu Berkovića, naneo je štetu objektima u ovoj hercegovačkoj opštini, a jedna porodica je morala da bude iseljena, rekao je Srni načelnik opštine Nenad Abramović.

Abramović je rekao da su to objekti koji su već bili oštećeni u prethodnom udaru, te da je ovo samo izazvalo dodatnu štetu. On je naveo da je od petka uveče, kada je bio prvi jak udar, do sada prijavljeno oštećenje na 36 objekata.

Autor: P.R.