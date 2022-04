Žestoka noć!

Obzirom da je Anđelo Ranković ostao vođa treću nedelju za redom, sinioć na velelepnom imanju nije bilo emisije Izbor potrčka, već samo Pretres nedelje. Voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću, a zadrugarima od starta nije bilo dobro jer je Milan najavio da će se svi odnosi u kući raskrinkati.

Na samom početku emisije voditelj je pokrenuo temu o podeli budžeta, i dao reč Dejanu Dragojeviću kako ob objasnio sukob koji je imao sa Markom Đedovičem i Anđelom Rankovićem.

Dejan i Marko su ušli u brutalan sukob kod Dejanovih pogleda i provokacija prema Dalili Dragojević. Naime, novinar je ubeđen da Dejan i dalje voli Dalili i da joj to stavlja do znanja na pojedine načine. što je i Aleksandra Nikolić primetila. Dalila je takođe ustala i rekla da joj nije jasno što je Dejan seo pored nje i Marka u toku dana par puta, a onda se ubacio i Filip Car.

Tokom rasprave došlo je do okršaja Dalile i Cara, a on je na sve načine pokušavao da dokaže da može opet da bude sa Dragojevićkom što je ona sve vreme poricala.

Dalila se nakon toga obrušila na svoje bivše momke i za crnim stolom im sasula sve u lice, pa je Aleks Nikolić ustala da kaže svoju verzuju priče, ali su joj Sandra Rešić i Đedović rekli da ućuti.

Jovana Tomić Matora je ustala nakon toga i komentarisala ponašanje Dalile i Aleks:

Slušam celu raspravu, ja sam u šoku. Kada samo bili na glasanju, meni ljudi pričaju da sam glupa, da je dogovor, da je sve laž. Ja sam rekla da to nije moguće, kada sam se vratila ovde vidim sumnju i svađu. Previše brzo se sve desilo. Što se tiče ove situacije, iz razloga što sam Dalilin prijatelj ne komentarišem Dejan i ALeks, ja sam njoj rekla da je ona samo gledala gde je Filip. Niko nije kriv, kako ide rijaliti tako oni okreću priču... Previše sumnje je više, naravno da će ljudi da komentarišu tako. Ovakva situacija je bila i kada su bili prvi put zajedno. Posle srpske nove godine više niko ne može da mi kaže. Meni bivša devojka koja se je*ala sa Anđelom, nije mi bilo dobro. Kako da zaboraviš nekoga ako ne uđeš u drugi odnos. Ako neko želi da se pomiri, to oni sami pričaju. Kada je bilo pitanje novinara, ja sam sa Aleks bila dva meseca dan i noć, ja vidim da se ona zaljubila, ta intuicija i tako dalje - počela je da priča Matora.

Ni Miljana Kulić ih nije štedela sa komentarima pa je čak i rekla da je ubeđena da će Aleks biti povređena od strane Dejana:

Što se tiče Dalile i Dejana, u dobrim sam odnosima, bilo mi je žao kad je ona imala par nekih situacija. Mislim da će Dalila i Dejan biti najveća prevara u rijalitiju, a mene osećam nikad nije prevario. Smatram da su intelignetni, premazani... Ona je zvala Brendona i raspitivala se za Cara. Aleksandra će da bude izigrana, nju intiucija ne vara. Ona je iskrena, ali od Dejana ne sme da kaže neke stvari, da ne bi bila ostavljena. Ona nije glupa i zaključuje dobro, ali se brzo povuče zbog Dejana. Dejan i Dalila se razumeju pesmama. Dejanovo sedenje pored Dalile, a uvek je to izbegavao. On će ići do kraja rijaltiija, narod voli žrtve. Đedoviću bih predolažila da ne ulazi u konflikt. Nemoguće da Aleksandra koja ne progovara sa Carem vidi iste stvari u isto vreme. Dejan je taj koji bi Dalili sve oprostio, čim je seo pored nje - pričala je Miljana.

Usledilo je ponovno komentaisanje Filipa Cara koji je ubeđen u jedno:

Ja kada bih mogao da se setim babe i da zaplačem, ne mogu da tvrdim da je to bila igra. Analiziram svaki dan da li sam bio dobar ili šta. Stalno neke posesivne stvari, nisam imao problem da li je najgora ili najbolja. Nemam problem da joj se vratim. Ne znam šta bih rekao, vratio sam se u sam početak. Dejan je bio ljubazan ovde sa mnom, nije mi kritizirao, a mnogo se toga desilo. Vratio sam se na to sa Čaprićkom, ako je bila igra i dogovor, ja to neću da tvrdim, a ako jeste, ja ne znam. Ona njega istera napolje, u rajskom vrtu isto, onda meni da novac da mu kupim u prodavnici nešto. Najčudnije mi je bilo kada to poslednje gde sam je napao i ona je imala kontra napad. Ja tek sada mogu da kažem da je ja ne zanimam. Ja znam koji je problem, treba doći kod mame u sobicu. Sve te neke stvari trebaju jedno bez drugoga započeti. Ako je i bila igra ona se vezala za mene, nije me videla kao neku perspektivu, video sam njeno ponašanje tada, odbijao sam je i sve i pečat je bio sa Sanjom. Meni je pričano kada ona šćućuri sa Đedovićem, nisam bio upoznat ni sa čim... Vidim da mi se neki ljudi podrška ovde šalju i javljaju ali daju doznanja neke stvari. Dalila zna da nema šta da izgubi. Izgubila bi kada bi bila u odnosu sa mnom. Ona je na samom dnu - pričao je Car.

- Ja ne znam šta treba da uradim da bi mi se ovaj čovek skinuo sa kičme, sam je video da me ne interesuje. Ja da sam znala da će ovako biti sa ovim, da ne može da se raskine i bude doviđenja. Ne plačem više za njim, mogu da zaplačem zbog sebe, jer sam tolerisala neke stvari i nisam trebala da ih opraštam. Ja bih uništila sebe i svoj život, ali zbog čega? Ovo što je Miljana rekla je čista glupost, ima pravo da komentariše šta hoće. Nismo se dogovarali, niti bi iko pristao na te stvari. Sve što budem radila ovde od danas možete da smatrate igrom i istinom. Plašim se da ne upadnem u teorije zavere i da neko pokušava da se igra sa mnom i da ću ja možda svojim izlaganjima da naprvim još veću žrtvu, to će biti mnogo gadno. Ja kad upadnem u to, povlačim i sve ostale. Meni nameću da ima nešto što ne postoji i što nije viđeno, što se tiče mene. Ja sam prećutala i kad sam osetila da sam indirektno provučena, znala sam da prećutim i da ne komentarišem. Sve više čujem svoje ime, a to nije dobri, jer ja druga imena ne spominjem. Ja se ne bavim ni sa svojim prošlim odnosom. Ja ako se budem baviča, to će biti ako me ljudi budu prozivali. Mnoge situacije kad su u srpdnji, znaju da se prezentuju - rekla je Dalila nakon Carevog i Miljaninog izlaganja.

Car i Dalila su ušli u žestok sukob. Njih dvoje su zaratili na svim frontovima i opet počeli sa gnusnim uvredama na račun jedno drugog.

Nakon toga došlo je do teme u kojoj je Mensur Ajdarpašić otkrio kako se oseća nakon razgovora sa Almom koji je imao u petak veče. Mensur je otkrio da će ostati u vezi sa Milicom Veselinović pa je priznao da mu je najteže pala poruka od majke i brata,

Stefan Karić je naredni ustao i prokomentarisao Mensurovo ponašanje i njegov razgovor sa Almom:

Njega je više pogodilo kako mu se Alma obraćala, on je navikao da ga uzdižu i pune samopouzdanje. Smatram da osoba kojoj ja dozvolim da komunicira na takav način sa mnom, da smo više nego u prijateljskim odnosima. Ona misli da ima pravo da se tako ophodi prema tebi, znam je preko Mensurove priče. On nju hvali i uzdiže, nikad nijednu lošu reč nije rekao. Mislim da oboje misle da će im biti gore ako se raziđu i da će buknuti još više nego sad. Pokušava da nam objasni da će sa njom rešiti napolju, ako ga ona laže. Ja ovom momku ispiram mozak 24 sata svakog dana. Dovoljna je čestitka koju su mi njegovi poslala, rekao sam mu svaki dan da je čita. Ja sam mu rekao da poenta nije da reši probleme napolju, oni da su hteli da rešava napolju, pustili bi. Mislio je sedam meseci na Milicu, kako će da se predstavi, bio joj je vaspitač. Šta je on dobio za to? Šamare, uvrede i sve najgore. Ona je inteligenta i namazana za svoje godine, to je vrelina i sposobnost, da se tako dobro adaptiraš. Rekao sam mu da treba poslednja dva meseca da misli na sebe, a ne na druge. Ne mora da beži od Milice, ali neka izbegne svađe. Ako više ne mogu zajedno, ako stvarno ne vredi, neka stisne jezik za zube. Porodica treba da mu bude broj jedan, došao je zbog njih i da bi malo stao na noge - govorio je Stefan.

Nakon toga Mensur je ušao u raspravu sa Minom Vrbaški koja je javno rekla da je Mensur navukao gnev porodice i podrške zbog njegovog ponašanja. Dino Dizdarević mu je otkrio da mu je prodica poručila da je izgubio mnoge ljude zbog Milicinog spletkarenja.

Nakon njih Milica Veselinović je ustala da prokometariše celu situaciju.

On je doneo odluku da ostane sa mnom i dao nam je još jednu priliku. Neću da ga stavljam i situacija da bira između mene i njih. On da je rekao te večeri bilo šta, ja bih to ispoštovala. Razumem da me ne vole zbog našeg odnosa i svađa gde spominjem njegove i on moje, prirodno je da me ne vole. Spominjali su nešto za prošlost, a to što su pričali da je on moja igra... To je laž - govorila je Milica.

Ja ne želim njima ništa da poručim. Greše što pričaju da igram igru sa njim, tu jedino greše i neću im tražiti izvinjenje, jer će sami da vide. Mensur zna kad ja slažem sitnicu, a pogotovo da mu radim tako krupnu stvar iza leđa. Jedina i najveća stvar koju uradim je da mu kažem da idem na jednu cigaretu, a ispušim dve. Dok su imali razgovor, nisam čula o čemu su pričali, ali po njegovom pogledu sam pretpostavila da ćemo posle poziva da obavimo razgovor i da će da bude kraj. Kad mi je ispričao razgovor nisam mogla da verujem da podržavaju osobu koja je povredila Mensura, osobu koju nazivaju sinom. Kažu da je sprdnja, a oni su se posprdali sa njim kad su mu poslali balone sa onim parfemom. Tu jedino oni imaju nepoštovanje prema njemu. Mina je došla tri meseca pred kraj da glumi medicinsku sestru - nastavila je Veselinovićeva.

Nakon toga Milica Veselinović je iz čistog mira polila Irmu Sejranić pa je zbog toga nastao haos u Beloj kući da je reagovalo i obezbeđenje, a Mensur je krivo sve zadrugare iako je Milica kriva za karambol. Milica je nakon toga krenula da divblja oi maki

Karić je nakon toga nazvao Milicu folirantom i na suptilan način stavio Mensuru do znanja da će prekinuti prijateljstvo sa njim.

MC Aleks je u nastavku emisije priznala svoe emocije prema Matoroj, pa joj poručila da nije spremna za vezu.

Jedan od najemotivnijih poziva bio je svakako poziv pevača Nikole Grujić Gruje sa svojom ženom i decom. Reč je dobila njegova ljubavnica Milana Šarac Mimas.

BIlo mi je teško, želela sam da budem uz njega, da pričamo. Da mu prizor bude pred očima, on je odlučio da prekinemo svaku komunikaciju. Juče mi je preneo poruku preko Martine: "Čokoladno mleko", to znači "volim te", on je mene psovao juče i pričao, rekla sam mu da se skloni od mene ako smo se tako i dogovorili - pričala je Mimas.

Ja sam odmah rekao da mi to nije trebalo. Ja sam svestan svega, ali ona je takva kada popije, i ja sam popio, bila je svađa bespotrebna, kada samo odspavali rešili smo da stavimo tačku ali eto posle poziva sam odlučio da više to ne radim. Imam dovoljno vremena da više ne pravim te greške - rekao je pevač.

Voditelj Milan Milošević saopštio je zadrugarima da je Sandra Rešić zauzela treće mesto na anketi najdostojanstvenijih, a dao je reč Sanji Grujić da komentariše.

Ona je u svakom smisli. Danas je nisam navela, jer sam malo pogubljena. Sandra je dostojanstvena, njena dela prate njene izjave. Ja mislim da se ona ne folira i da je takva kakva jeste, moralna, čedna i odan prijatelj. Ja sad ne preuveličavam, ovo nije zbog moje naklonosti prema njoj, mislim da je duša od čoveka. Ne znam kako je izdržavala ovde dve godine, mora da je stvarno takva. Sve njene emocije su iskrene, kako ima osećam za druge, njena skromnost, požrtvovanost, lojalnost - pričala je ona.

Jedno od najboljih, nisam mislila da ću biti na ovoj listi. Hvala u svakom slučaju... Loš mi je dan, danas i juče se presabirma gde sam pogrešila. Dala sam se svima, a opet i nisam. Dođe momenat kad ti je teško, pa samo troje ljude mene pita kako sam... Ovaj epitet da je to za odnos sa Dejanom, to je davno prošlo vreme i ja sam pokazala gomilu stvari posle toga - rekla je Sandra.

Na drugom mestu ankete je Stefan Karić što su zadrugari i podržali.

Mislim da znam ko je, Stefan Karić, ja sam pretpostavila da je on, jednostavno momak koji je pokazao dobro, sve što je ostavi napolju je do dan danas forsirao i pozdravio. Mogao je da se pokaže u lošem svetlu ali nije, ostao je odan svojoj porodici. Nisam se složila sa njegovim mišljnjem par puta ali vidim da nije zlonameran nego reaguje u afektu. Mislim da je korektan prema svima, uvek je tu i da pomogne i da da. Sačuvao je dostojanstvo i ja mu skidam kapu na tome... Stefana sam uvek gotivila i izdvajala od ostalih, uvek će mi biti izdrignut između ostalih, ja za njega nemam ni jednu ružnu reč - pričala je Dalila.

To je potpuno opravdano, on se prošle godine borio za ljubav, ove godine isto tako. Ništa ga nije pokolebalo, ovde muškarci izgledaju kao kalašture, na dostojanstven način je to radio i borio se. Ne vrišti i ne čupa kosu sa glave, nosi se muški sa situacijama, tako da to su stvari koje treba da odlikuju jednog muškarca - rekao je Đedović.

Voditelj je saopštio zadrugarima da je Anđela Đuričić zauzela prvo mesto na anketi najdostojanstvenijih.

Meni se ovaj izbor sviđa, sva tri mesta. Ona jeste dostojanstvena. Filip je ovde pričao i izgovorio je da ona nije dostojajstvena jer joj Mateja radi ovo ili ono. To se više podvodi pod borbu za ljubav, ona se borila za svoje mesto u odnosu i za nešto što je želela i volela. Nije gubljenje dostojanstva ako neko krene da muva Anđelu, nego je borba za nešto. Nosila je sve, kao devojka i vrlo dostojanstveno - dodao je Marko.

Slažem se za Sandru Rešić i Stefana Karića, redak je koji je ostao dosledan svojoj devojci. Sandra je za dve godine ovde pokazala dostojanstvo i sve odlike koje jedna žena treba da poseduje. Anđela je zaslužla, ona je dostojanstvena i stoji iza svojih reči. Ona ovde nije pravila budalaštine i gluposti, ni na jedan način to nije uradila. Imala je jedan peh, ali bila je zaljubljena - pričala je Miljana.

Čestitam Kariću i Rešićki, ja sam ih i navela. Hvala Marku, Mikiju i Miljani, hvala na svim lepim komentarima. Iskreno, ja bih senajviše složila sa Mikijem, jer ne dozvoljavam pristup svakome. U more sooba ovde ima samo par ljudi sa kojima želim da provodim vreme. Što se tiče odnosa sa Matejom, smatrala sam da sam izgubila dostojanstvo, ali nisam. Boraila sam se za nešto što nije postojalo sa druge strane - govorila je Anđela.

U ranim jutarnjim satima je došlo do sukoba Marka Osmakčića i Viki Mitrović u koji je umešan i Nikola Grujić Gruja. Viki je sve vreme ljubomorisala Marko pa je u jednom momentu i krenula da mu preti.

Tenzija na velelenom imanju iz dana u dan je sve veća. Nema sumnje da se svakodnevno otkrivaju tajne zadrugara a šta će se sve dešavati nastavite da pratite na TV Pink i na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.