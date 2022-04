GODINE IM NISU PROBLEM DA IZGLEDAJU KAO MILION DOLARA! Poznate dame sa estrade gaze ŠESTU DECENIJU, a njihova izvajana tela će vas RASPAMETITI! (FOTO)

Žare i pale!

Pevačica Severina Vučković, poznatija kao Severina, napravila je pravu pometnju kada je napunila 50 godina, s obzirom na to da niko ne može da poveruje kako dobro izgleda.

Severina je jedna od dama sa javne scene koju često hvale zbog savršene linije, ali i mladolikog lica. Među poznatim damama koje i dalje mame izgledom nalaze se i one:

Snežana Babić Sneki

Pevačica oduvek privlači pažnju svojim izvajanim nogama, a uprkos tome što ima 54 godine komentari na račun njene linije i dalje "pljušte".

Ona je uvek brinula o svom izgledu, naporno vežbala i zdravo se hranila, ali kako je i sama rekla, veliku ulogu igra i genetika.

Slađa Delibašić

Jedna od najpoznatijih baki, pevačica Slađa Delibašić (53) vodi računa o svom izgledu i naporno veža, a rezultati se i te kako vide.

- Svaki dan treniram! Ako ne vežbam, hvataju me ludilo i nervoza. Mnogi misle da mi je lako da izgledam ovako, ali verujte mi da nije tako. Nekad mi to bude naporno, ali moram jer je to za moje dobro - rekla je jednom prilikom Slađa.

Danijela Martinović

Bivša izabranica Petra Graša svojim fotografijama na društvenim mrežama redovno oduševljava pratioce. Pored toga što Danijela (50) izgleda veoma vitko, ljudi ne mogu da poveruju koliko je mladolika, pa je često porede sa tinejdžerkom.

Lidija Vukićević

Glumica Lidija Vukićević (59) svoje pratioce "počasti" poveremeno vrelim fotografijama u bikniju. Njeno telo često je na meti komentara, a sama je jednom prilikom govorila kako postiže savršen izgled.

- Moja mama je bila stroga i brinula je o izgledu mene i moje sestre, još kao mlade devojke smo počele da koristimo kreme za lice. Pored toga genetika, imam zahvalnu kožu na moju majku. Vodim zdrav život, ne pijem, ne pušim, zdravije se hranim i sve to rezultira ovakvim mojim izgledom - pričala je Lidija i istakla da je na njoj sve prirodno.

Zorana Pavić

Mnogi za pevačicu (56) govore da sada izgleda bolje nego ikad. Ona se podvrgla gubljenju kilograma na specifičan način o čemu je javno govorila, a liniju je dovela do perfekcije.

- Ranije uopšte nisam doručkovala, a sada je to obavezan ritual i to voće koje pre nikada nisam imala u svom programu. Uvek se setim bakinih reči: 'Doručak pojedite sami, ručak podelite sa prijateljima, a večeru dajte neprijatelju'. Bake su zaista uvek u pravu, a ja sam sve kontra radila. Drago mi je da sam ponovo u svojoj koži, jer se bolje osećam. Zadovoljnija sam kao žena i više u svom poslu mogu da dam - govorila je Zorana.

Goca Božinovska

Pevačica Goca Božinovska (57) godinama ima isto telo, a jednom ju je pokazala i na Instagramu. Komentari su se nizali i ljudi su čestitali pevačici na top liniji.

Autor: N.Žugić