'ISKOPAĆU TI OČI, UBIĆU TE!' Isplivale jezive poruke koje je MANIJAK slao Sandri Africi, njegove morbidne reči LEDE KRV U ŽILAMA!

Hrvatski državljanin L. R. iz Osijeka uhapšen je pre dva dana u Beogradu jer je Sandri Africi pretio smrću. Manijak je godinu dana proganjao pevačicu, a pre dva dana ju je fizički napao u restoranu na Novom Beogradu uz jezive pretnje.

Mediji su došli u posed poruka koje je napasnik slao Sandri, ali i njenim prijateljima i menadžeru. Koliko su jezive, govore pretnje upućene ljudima bliskim pevačici, u kojima im osim brutalnih psovki, govori i da će ih prebiti i ubiti.

- Javi Sandri da me nazove. Možeš li nazvati Sandru da me nazove. Znači, imaš Sandrin broj, hajde javi joj da me nazove - napisao je on najpre, a kada nije dobio odgovor, počeo je da preti.

- Budem li te našao u Beograd, je*e mi se za tvoju decu i muža. Javi Sandri da me nazove. Je*em li ti mater četničku... - napisao je on.

I Sandri je pisao i pretio.

- Budem li te video na ulici, ubiću te, iskopaću ti oči. Doći ću u Beograd, samo da ti polomim zube i ruke. Je*em ti majku mrtvu voljenu četničku. Želim ti sve najgore. Nazovi me, živciram se, ubiću te od batina. Izbegavaj me. Bolje da te ne vidim nikad, napašću te, ubiću te od batina, je*em ti majku mrtvu - neke su od poruka upućene Sandri i njenim prijateljima.

Podsetimo, Sandru je manijak napao u restoranu na Novom Beogradu, a ona je opisala kako je to izgledalo.

Ušao je u restoran, prišao mi i pitao me da li znam ko je on. Odmah sam shvatila ko je i počela sam da vrištim! Strašno mi je bilo što je ispred mene osoba koja mi preti da će me zaklati! Ljudi koji su se zatekli u restoranu odmah su mi pritekli u pomoć. Srećom, manijak je ubrzo uhapšen - rekla je pevačica i dodala da se plaši za svoju bezbednost.

Dala sam izjavu u policiji i otišla kući, ali nisam spokojna. I dalje sam u strahu i moraću da angažjem obezbeđenje. Pijem lekove za smirenje, baš se loše osećam - rekla je Sandra.

