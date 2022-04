Pevač Darko Lazić u centru je skandala jer je priveden zbog vožnje pod dejstvom alkohola, kao i zbog raskida veze sa pevačicom Barbarom Bobak.

Lazićev prijatelj Boža oglasio se za medije i prokomentarisao aktuelna dešavanja:

- Ja sam ga sinoć zvao, nije mi se javio, kao da sam nešto predosetio, imao sam neke čudne misli, čudan osećaj u glavi zbog svega. Sve mi se nešto vrzmao po glavi, razmišljao sam o njemu i eto, jutros saznajem za ovo da se desilo. Strašno! Tačno sam predosetio da će se nešto desiti, ali jedva čekam da se čujem sa njim, verujem da će ga pustiti, to je moj brat! - govori Boža i dodaje:

- To je Darko! Prosto, uvek je voleo život izvan granica, ne znam šta da kažem više! Ne bih da bilo šta komentarišem, da je znao gde će da padne, on bi seo! Barbara i on već neko vreme nisu zajedno, bilo je dosta nekih problema, sitnica koje nisu išli, pa su seli popričali i stavili tačku na neko vreme, možda ga je sve to sludelo, pa napravio ovu glupost - zaključio je drug Darka Lazića.

Podsetimo, Lazić je dao izjavu o spornim dešavanjima:

- Malo sam popio i vozio malo brže, ništa nisam imao u sebi. Darko je uvek sve najgore, drogiran i sve ostalo - rekao je Darko Lazić koji je bio ljut na medije koji su pisali da je koristio narkotike.

Autor: M.K.