ZNAM DA MOJ BIVŠI I DALJE PATI ZA MNOM: Aleksandra Mladenović šokirala sve ovim priznanjem o svojoj nekadašnjoj emotivnoj vezi!

Objavila autobiograsku pesmu!

Jedna od najpopularnijih mlađih pevačica Aleksandra Mladenović nikada nije iznosila previše detalja o privatnom životu, ali mnoge svoje pesme koje je otpevala upravo su autobiografske. Tako je i sa numerom "Doživotno" koju je danas izdala, a u kojoj se pominje njen bivši dečko, ali i njegova sadašnja devojka.

"Doživotno, kad padne noć, mislićeš na nas.Kad legneš sa njom,ja ležaću tu između vas.Ljubavi tu neće biti,uvek ćeš mene voleti.Reći ću to svakoj novoj,ostaćeš doživotno moj."

Aleksandra je i sama potvrdila koliko istine ima u njenoj novoj pesmi za koju je snimila i spot, koji je režirao Dejan Milićević.

- Volim da pevam pesme čije reči donekle opisuju moj život, kao što je to sa pesmom "Doživotno" za koju se nadam da će se publici veoma dopasti. Znam da moj bivši i dalje pati za mnom, ali to me ne uzbuđuje, jer sam u odnos ušla čistog srca, a izašla čistog obraza, rekla je Mladenovićka, ne želevši da zalazi u detalje o kom dečku je reč.

Autor: Pink.rs