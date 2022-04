Gledaj majku, biraj ćerku!

Radmila Živković je legenda domaćeg glumišta, a mnogi i dalje ne znaju da ima ćerku Bojanu Bambić, koja je takođe glumica i - preslikana je majka.

Bojana je Radmilina ćerka iz braka sa snimateljem Predragom Bambićem. Rođena je 10. oktobra 1981. godine i još kao tinejdžerka se zainteresovala za glumu.

- Kada sam imala 17 godina počela sam intenzivno da razmišljam čime bih volela u životu da se bavim, otvarajući tako razne profesionalne "fioke", kao poslednju otvorila sam i onu u kojoj je bila gluma. Bojažljivo, budući da sam kao dete glumice i snimatelja odrasla u toj profesiji, znala sam šta ona sa sobom nosi, bez ikakvih iluzija. Pokušavajući tako da sebe vidim u raznim profesijama, shvatila sam da bi me najsrećnijom činila moja sadašnja profesija, i tako sam odlučila da spremim prijemni ispit i pokušam - ispričala je u intervjuu za medije i istakla da su joj roditelji od početka najveća podrška, ali i "najsuroviji i najiskreniji kritičari".

Izgleda da se to pokazalo kao dobar recept. Bojana je diplomirala na Akademiji umetnosti 2003. godine, a danas je članica glumačkog ansambla Narodnog pozorišta.

S majkom se pojavila u fil­mu "Zo­na Zam­fi­ro­va", po­tom u pred­sta­va­ma "Ko­šta­na" i "Gospođa mi­ni­star­ka".

- Lju­di vas po­ne­kad ne gle­da­ju kao in­di­vi­duu, već kao da ste iste lič­no­sti. A nas dve, na pri­mer, ima­mo sli­čan sen­zi­bi­li­tet a raz­li­čit ka­rak­ter. Ko­li­ko god mo­že bi­ti pred­nost što vam je ro­di­telj iz iste bran­še, to­li­ko je i ne­do­sta­tak jer uz do­bre kon­tak­te na­sle­đu­je­te i one lo­še, "du­go­ve" za ko­je ni­ste ni zna­li da po­sto­je... Mo­ja je sre­ća što mi je maj­ka ko­le­gi­ni­ca - rekla je jednom prilikom Bojana.

Svoju karijeru glumice gradi strpljivo i nenametljivo, bez potrebe da se poziva na slavnu majku ili traži pažnju na javnim dešavanjima.

- Ja sam srećna, ne zato što joj je to nametnuto sa moje strane, već zato što je to njeno viđenje i njena nepotreba da se na taj nedostojni način eksponira. Svako se bori za svoje mesto u životu… Razumem modne revije i ljude koji se bave takvim poslom, ali potreba ostalog sveta da bude viđen i da zbog toga misli da nešto znači u ovom društvu strašna je. Bolje je da sediš kod kuće i čitaš knjigu ili gledaš u plafon i razmišljaš o onome što te okružuje jer je to vrednije provedeno vreme nego biti na fešn, mešn, trešn varijantama. Mogu da me mrze zbog ovoga koliko god hoće, ali taj jezik je izmišljen i uvode nam ga oni koji proizvode te nazovi događaje. Presrećna sam što i Bojana misli isto. Možda je u pitanju genetika, a moguće da je stvar vaspitanja to da nije značajno šta nosiš na sebi, već u sebi - rekla je Radmila Živković svojevremeno.

Autor: P.R.