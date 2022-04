Nikola Rokvić se okrenuo VERI! Supruga Bojana mu je najveća podrška, PODRŽAĆE GA I AKO ODLIČI DA SE ZAMONAŠI!

Šok!

Nikola Rokvić veoma je posvećen veri i godinama unazad živi po verskim pravilima. Otkako je ostao bez oca Marinka još uvek se okrenuo crkvi i molitvama.

Uskršnje praznike proveo je sam, bez porodice, na reci Jordan gde je išao na pogružavanje što je ritual potapanja celog tela u vodu koje se obavlja pri krštenju.

"Nikola je svake godine do sada Uskrs proslavljao sa porodicom i zajedno sa njima išao u crkvu. Ove godine je odlučio da ode sam u Izrael, da obiđe neke svetinje ali i obavi čin pogružavanja u Jordanu. Bojana nema ništa protiv toga, ona je sa svojom porodicom na Bledu u Sloveniji i uživa na drugi način. Ona vidi da Nikola sve više razmišlja o tome da jednog dana ode u monahe, on oseća da je to njegov životni put, a Bojana ne želi da ga sprečava i potpuno ga razume. Sa druge strane njegova majka Slavica smatra da je dovoljno to što je okrenut Bogu i živi u skladu sa verom i da bi bilo previše da ostavi porodicu. Ona ga moli da to ne čini", rekao je izvor blizak porodici.

"Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno vuklo. I ja to potpuno mogu da razumem", rekla je Bojana jednom prilikom, što je Nikola i potvrdio.

"Tako živim i pokušavam da nađem taj neki uzani put, porodini, a što se tiče monaštva, možda jednog dana kad izvedem decu na pravi put. Moja Bojana je veliki čovek. Ona je videla tu moju želju i ljubav i rekla: "Nikola, ti ako budeš želeo da kreneš tim putem, daću ti blagoslov.

