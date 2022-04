I ONI SU SE BAHATILI ZA VOLANOM: Ove poznate ličnosti su divljale svojim četvoročkašima, a ona je vozila čak 159 kilometara na sat!

Vole ludu vožnju!

Popularni pevač Darko Lazić kažnjen je sa 200.000 dinara i zabranom upravljanja motornim vozilom godinu dana, jer je juče, 27. aprila, u 4 sata ujutru zaustavljen na Novom Beogradu tokom vožnje od 117 kilometara na sat, bez važeće vozačke dozvole, pijan i pod dejstvom kokaina.

Iako Darko iza sebe ima niz prekršaja, nije jedina poznata ličnost koja u saobraćaju privlači pažnju u saobraćaju, u negativnom kontekstu.

DARA BUBAMARA

Pevačica Dara Bubamara često se snima kako vozi nepilgođenom brzinom i divlja po putu, pa je tako jednom prilikom na mrežama podelila snimak kako na auto-putu vozi 159 kilometara na sat, iako je dozvoljeno ograničenje brzine tamo 130 kilometara na sat.

Takođe, na Instagramu je objavila i kako je vozila 105 kilometara na sat, dok je sa njom u automobilu bilo troje dece. Iako za neprilagođenu brzinu nije "uhvaćena", Dara je početkom 2021. godine vozila zaustavnom trakom, što je zabranjeno, a tom prilikom joj je napisana prekršajna prijava.

TARA SIMOV

Bivša zadrugarka Tara Simov je u noći nakon što je napustila "Zadrugu", 6. maja, na svom TikTok nalogu objavila snimak na kojem vozi automobil Mercedes S400. Sudeći po putu pred njom, Tara je vozila iz Šimanovaca u pravcu Beograda, a brzina koju je dostigla bila je čak 180 kilometara na sat.

BAKA PRASE

Baka Prase jednom prilikom snimao je ludačku vožnju od 150 km/h i to objavio na svom Jutjub kanalu, pored toga on je napravio i niz prekršaja. Bez obzira na automobile koji su mu se našli na putu, on nije puštao gas, već je preticao, čak i preko pune linije što je zakonom kažnjivo.

NIKOLA KELJANOVIĆ

Nikola Keljanović, poznatiji kao Ćaletov sin, često snima dok vozi i krši zakon, a očigledno to radi namerno i iz zabave bez obzira na posledice koje mogu uslediti, prenosi Telegraf.

Na Jutjubu mogu se mogu videti njegovi silni snimci njegovog divljanja - bežanja od policije, provociranja, traumiranja drugih vozača koji mu dolaze iz suprotnog smera time što ide direktno ka njima, pa naglo skrene, novcem u kolima, te puškom na sedištu automobila "audi" RS7 za koju piše da je M16.

Autor: M.M.