ŠOK: MAJA MARINKOVIĆ POZVALA SANDRU ČAPRIĆ DA IZRAVNAJU RAČUNE!

Sandra je u najneverovatnijem jutarnjem programa podelila informaciju koja je zapalila region.

Ekipa jutarnje emisije koja pomera granice, "Ne gledam ti ja to" na RED TVu, sačuvala je za ovo jutro, poslednje u radnoj nedelji, gošću koja je svojim gostovanjem digla prašinu i čije će se izlaganje u emisiji svakako prepričavati u regionu.

Milica Kemez, Filip Đukić, Bora Santana i Jelena Pešić u studiju RED TVa, u emisiji "Ne gledam ti ja to" ugostili su pevačicu i nekadašnju stanovnicu velelepnog imanja u Šimanovcima - Sandru Čaprić koja je svojim gostovanjem podigla prašinu.

Milica i Filip svojim komentarisanjem Mensura i Dejana Dragojevića dobro su pripremili teren za gošću Sandru Čaprić koja je odlučila da bez dlake na jeziku komenariše aktuelna dešavanja. Sandra je želela da stane na put glasinama i rekla da ona i Janjuš nikad nisu bili zajedno i da nikada neće biti zajedno. Sa publikom RED TVa podelila je hit informaciju - da je Maja Marinković pozvala i pitala koji problem njih dve imaju. Sandra je naglasila da njih dve nemaju nikakav problem, iako su je Maja i Dalila prozivale za nos.

"Neću se operisati... Ne znam šta je sa ljudima i sa njihovim glavama!" - bila je jasna Sandra.

Maja je rekla da one ne mogu da se porede, Sandra se složila i rekla naravno da se zna ko je tu ko. Ona nema ružno mišljenje o Maji, ali veruje da ljudi generalno treba da se spuste na zemlju. Maja je prvo krenula da mafija, posle je spustila loptu. Maja kaže da ima dečka, ali da je Janjuš zaljubljen u nju. Da je juri, a da ga Ena čeka kod kuće.

Sandra nije htela da izađe na mesto gde je bio Janjuš, i zato se oglasila i rekla da ne želi da čita neke bljuvotine, i neka on nastavi da živi svoj život, njoj je sve to jako žalosno. Janjuša neće pljuvati, jer joj ne treba takva vrsta medijske pažnje, dovoljno je jaka sama. On joj je rekao napolju da se zaljubio u nju, pričao joj je određene priče i onda je blokirao. Dok je drugim ljudima pričao kako je Sandra seljančura, a nekada je gledao sa osmehom od uva do uva.

"Dala sam svoju reč, i rekla da on ako ima iole mozga treba da se vrati ženi. Ja sam slobodna, i nemam dečka. Ako se na mom profilu pojavi nešto što se meni ne dopada, ja ću to demantovati. Ispunjena sam, imam normalnu porodicu, imam normalan život, imam život i posle "Zadruge". - objasnila je Sandra.

Poznato je da je Sandra ušla u "Zadrugu" na Uskrs i bila zadužena za fenomenalnu atmosferu. Čaprićeva je nastup otvorila upravo svojom pesmom "Falsifikat" koja je jedna od omiljenih svim učesnicima u ovoj sezoni. Ali, priznala je gledaocima emisije "Ne gledam ti ja to" da joj se nisu javili Mimas, Gruja i Aleks i aposolutno joj nije jasno zašto. Do nje su stigle određene poruke o Anđeli i shvatila je da ona želi da se druži sa Dalilom i da šeta sa Filipom.

"Moje ponašanje ste videli, koga boli uvo, da li će Anđela da se druži sa mnom ili sa Dalilom." - zaključila je Sandra.

Sandra veruje da će Filip Car menjati ribe kad izađe, ali da nije sve u menjaju žena. Pohvalila je Karića, da je fin, vaspitan i dobar dečko. Za Mimas uopšte nije imala reči hvale, a za Bebicu misli da je ozbiljan psihopata.

Autor: S.P.