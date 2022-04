Jovana Jeremić spremna da stane na LUDI KAMEN drugi put, pa priznala: Čovek za kog se udam biće MEGAMOĆAN!

Otkrila šta joj sve leži na duši!

Popularno TV lice Jovana Jeremić otkrila je da priželjkuje pravog muškarca pokraj sebe koji će moći da isprati njen tempo života. Sada je voditeljka otkrila sve što joj leži na duši.

Da li biste ponovo stali na ludi kamen?

- Čovek za koga ću se ja udati i ko će mi biti sve u životu, biće mega-moćan i svetski čovek. Najverovatnije iz inostranstva, ali koji je i te kako ostvaren. Čovek koji može da me voli i podrži. Hoću da sledim nekoga, a da ne vodim. Nisam žena za kombinacije i švaleracije. Ovakva žena kao ja nikada neće pristati da bude druga, nego samo prva žena i carica. Meni je muž na prvom mestu, deca su važna, ali su posledica ljubavi, a ne prioritet. Meni je sada Lea centar mog sveta, biće uvek osuđena da je više uz mene, nego uz Vojislava. Ali je činjenica da sam ja Lei i otac i majka. Dok se ne pojavi neko drugi. Želim da imam troje dece, i ja ću to imati. Hoću da imam vremena i da živim, i da imam muža. Nisam mašina za rađanje, neka ide sve svojim tokom. Moj život je holivudski život. Rodila sam se sa takvom natalnom kartom.

Da li ste se susreli sa nekim lošim iskustvima u svojoj voditeljskoj karijeri?

- Ljudi su zaljubljeni u mene, ja sam otrovala široke narodne mase. Čak i one koji me ne vole. Moraju da me gledaju, ja sam droga, ali legalna.

Kako ćete proslaviti Prvi maj?

- Neću biti u Srbiji, putujem najverovatnije za Istanbul ili Budimpeštu. Potpuno menjam svoj život iz korena. Prvi maj će ostati misterija. U svakom slučaju biće jako lepo i neću otkriti sa kim ću putovati.

Jovana priznaje da je prošla kroz težak period u životu kako bi danas postala jedno od najprepoznatljivijih TV lica.

- To se sve isplati, ako si dobar biznismen. Ne bih se džabe pojavljivala ovoliko u medijima, to sve naplaćujem putem reklama. Bilo je dana kada nisam imala hleba da jedem, jer kad poplaćam sve račune ne ostane mi ništa. Ja sam bila dete koje je reklo “ne“ svojim roditeljima, nisam govorila sa njima dve i po godine. Nisam želela da sarađujem sa svojim mamom i tatom, jer oni nisu razumeli da je vođenje rijalitija moj životni put. Nisam spavala ni sa jednim političarem, nisam bila ničija švalerka.

Autor: M.K.