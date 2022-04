POTRESNA ISPOVEST VODITELJKE DNK! Odložena emisija, jer je devojku MUŽ SKORO UBIO OD BATINA, a ona onda RAZBILA PROZOR I POBEGLA!

Voditeljka se osvrnula na jedan događaj gde je snimanje emisije bilo otkazano.

Voditeljka DNK Natalija Simović progovorila je o teškim trenucima jedne devojke koja je doživljavala nasilje punih sedam godina od strane svog muža. Natalija je otkrila da je imala neke šokantne momente, dok je vodila emisiju DNK. Voditeljka se osvrnula na jedan događaj gde je snimanje emisije bilo otkazano jer je muž pretukao ženu do te mere da je jedva ostala živa.

- Trebalo je da snimamo pre otprilike dve nedelje jednu priču. Dogovorili smo ljude, kombi i sve ostalo što je trebalo. Zatim je na našu grupu gde se dogovaramo reditelj stavio slike učesnice koja kaže ja nisam sposobna da snimam. Snimaćemo za nedelju dana. Zašto je to bilo tako? Zato što ju je tadašnji muž, još uvek zakoniti muž, pretukao do te mere da je ona jedva ostala živa. Ja kada sam videla slike bilo mi je jako teško. Prošle nedelje smo bili kod nje i ja sam videla ispred kuće slomljeno staklo. Da bi ona ispričala kasnije da dok ju je mučio pokušavala je da pozove policiju, ali se ona nije javljala. Potom je razbila staklo da bi pobegla iz kuće i samim tim od njega. To su strašne priče - rekla je voditeljka DNK.

Navela je i da se ta emisija emitovala ove srede i apelovala na organe da se bave tim stvarima.

- Ta emisija se emitovala u sredu i ja sam ponosna na to ako mi možemo svake srede kada se emituje to da utičemo na svest žena da ne dozvole nasilje. Takođe i na svest organa da se time bave. Ako vide priču koju smo ispričali, a koja je istinita, bez obzira što se sada to ne dešava. Zašto ne obiđu tu ženu i vide kako ona sada živi i da li ima neki problem? Isto mislim i za socijalne službe - istakla je voditeljka.

Dodala je da je mužu određena zabrana prilaska.

- Njemu je određena zabrana prilaska. Onaj prvi momenat na 20 dana. Ona je takođe rekla da se više neće miriti na sudu. Trpela je nasilje 7 godina. Ona jeste njega prijavljivala, ali i njena je krivica. Verujem da je to deo onog stokholmskog sindroma u koju žrtva upadne jer teško da bi ko trpeo nasilje 7 godina nad sobom i decom. Ali dobro ona je osvestila to u svojoj glavi, ne samo zbog sebe nego i zbog svoje dece - rekla je voditeljka.

Voditeljka je takođe istakla da je on zapravo dobar otac, ali da prema ženi nije bio muškarac.

- On nije upisan kao otac dece. Ona je kod sebe u prethodnom periodu počela da primećuje znake duboke depresije i nestabilnosti. Deca će joj završiti u domu. On prema deci nije loš, on je loš samo prema njegovoj ženi. Tako da je ona htela i njemu da dokaže da on nije loš otac. Pa tako ako ona ode u psihijatrijsku bolnicu deca mogu da odu kod svog oca - rekla je voditeljka.

Autor: M.K.