NAKON ŠTO JE KORIGOVALA NOS, Ermina Pašović ponovo išla POD NOŽ! Evo koju plastičnu operaciju je sad imala! Trpela STRAVIČNE BOLOVE! (FOTO)

Nije joj bilo svejedno kada se probudila iz anestezije.

Bivša zadrugarka Ermina Pašović pre šest nedelja donela je odluku da ode kod poznatog beogradskog plastičnog hirurga kako bi, nakon rinoplastike (operacije nosa) sredila i grudi.Kako kaže za Republika.ra nije želela da izgleda izveštačno, kao mnoge devojke, pa je zbog toga odvojila i preko 2.000 evra, kako bi njene grudi izgledale savršeno.

Pašovićeva je otkrila kako se osećala, te da joj nije bilo svejedno kada se probudila iz anestezije, jer je osećala velike bolove, a priznala je da je stavila 400 kubika.

- Nakon što sam uradila nos, tako sam dobro prošla bez bolova, donela sam odluku da uradim grudi, jer su mi visile posle trudnoće, bile su mi do kolena bukvalno. Posavetovala sam se sa doktorom Milivojevićem, on je meni rekao da treba da se uradi podizanje grudi i doda silikon. On je znao da nisam htela da mi bude ništa vulgarno. Rekla sam mu da radi šta hoće, ali nisam htela da izgledam kao iz p*rno filma. Sve je trajalo oko dva sata i moram da priznam da je bolelo, kada sam se probudial iz anestezije, kao da me je neko probodao nožem, prepala sam se, ali su mi dali lekove za bolove - započinje Ermina i dodaje:

- Pokušali su posle kada sam se probudila, da ustanem, ali nisam uspela. Ja se probudim ujutru oko 6h, ustala sam, Milica Kemez je došla po mene u bolnicu, otišle smo odmah na kafu. Sutradan je došla po mene, sama sam se obukla, obula, samo moraš da vodiš računa oko ruku, ne smeš da se naslanjaš na ruke, zato što su rezani mišići i sve što radiš sa rukom, iritiraš mišiće. Ja sam izašla sa drenovima, nisam više izdržala u bolnici. Otišla sam posle kafe kod prijatelja, gde sam prenoćila, kada sam izašla drenove, vratila sam se za Beč, sela u kola i otišla sam sama. Bilo mi je teško da prebacim brzinu, to nije moglo sa jednom rukom, već sa dve ruke i kolenom. Ja nisam kao naše devojke, da sede kod kuće i miruju, ja sam došla kući i kada sam došla, dočekao me je prvi haos kod kuće, Kan je bio tri dana bez mene, sa mačkom, koja se na taj dan porodila kada sam se ja operisala. Pa tek operisana, sam izvela i psa, koji je morao da piški. Ja nisam mirovala, od trenutka od kada su mi izvadili drenove, ja sam nastavila sa normalnim životom. Imam savršene s*se, mam najsavršenije s*se urađene na svetu, prezadovoljna sam! - završava Ermina.

Autor: M.K.