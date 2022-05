VODIČ ZA ZAINTERESOVANE DEVOJKE! Mateja, Ša, Mensur, Anđelo i Osmakčić otkrili svoje FETIŠE i šta ih najviše PRIVLAČI kod suprotnog pola!

Ovo je put do njihovih srca!

U emisiji "Magazin In" je počeo segment gde zadrugari otkrivaju koje stvari vole na devojkama. Dobili su palice sa natpisom "Privlači me" sa jedne strane i "Ne privlači me" sa druge strane, a voditeljka Sanja Marinković im je postavljala pitanja.

Ženska stopala? - pitala je Sanja.

Mateja Matijević, Nenad Aleksić Ša, Anđelo Ranković i Marko Osmakčić su potvrdili da im se dopadaju ženska stopala, dok je Mensur Ajdarpašić istakao da mu se ne dopadaju.

Raskošna zadnjica? - pitala je Sanja.

Mensur, Anđelo i Marko su potvrdili da to vole, Ša je istakao da ne, dok je Mateja bio na pola.

Žene koje idu na spavanje u 10 uveče, odmerene? - pitala je Sanja.

Marko je iste sekunde rekao da mu se to ne dopada, dok su ostali zadrugari rekli da da.

Da li vas privlače žene koje vam tepaju kao bebama u krevetu? - nastavila je voditeljka.

Svi osim Anđela su rekli da vole da im tepaju.

I da nas tepaju. Meni uglavnom kažu kretenu, budalo... - našalio se Ša.

Pirsing na telu ili licu? - pročitala je Sanja.

Samo na stomaku, na pupku - rekao je Marko, a složio se i Mateja.

Žene koje se lako rasplaču? - nastavila je Marinkovićeva, a zadrugari su podigli palicu i pokazali da im se to ne sviđa, svim osim Mensura.

Ne volim da vidim da žensko plače, ali... - odgovorio je Ajdarpašić.

Žene koje psuju kao mornari? - pitala je Sanja.

Svi su pokazali da im se to ne sviđa, osim Ša.

Da li volite donji veš "onako" ili neki kombinezon? - nastavila je voditeljka.

Može sve - rekli su zadrugari.

Da li vas privlači kad se dve žene tuku i biju zbog vas? - nastavila je voditeljka.

Ne, žena mora biti dama - istakao je Osmakčić.

Ostali zadrugari su takođe iskazali da ih ovo ne privlači, a ostali takmičari su govorili i Ša i Marku da lažu.

Devojke koje flertuju sa drugim mladićima, iako su zauzete, da li vas to privlači? - pitala je Sanja.

Ako flertuje sa mnom - nasmejao se Mateja.

Ša i Mensur su rekli da ih to ne privlači, dok su ostali zadrugari rekli da ih to privlači.

Autor: M. P.