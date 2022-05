ONA JE KRIVA ZA HAOS U BRAKU?! Tamara Đurić otvoreno progovorila o razvodu, priznala zašto se SVAĐA sa mužem, a OVAJ DETALJ će vas ŠOKIRATI!

Iskrena, kao i uvek!

Tamara Đurić otkriva da li je istina da se razvodi budući da se o njenom ljubavnom statusu nedeljama unazad spekulisalo. Poznata rijaliti zvezda i starleta otkriva pravu istinu o odnosu s Nikolom i otkriva da li u njihovom braku uopšte postoje razmirice.

Nije tačno, ne razvodim se! Zato što u svakom braku ima nesuglasica. Ja sam po prirodi dosta nervozna i umem da donosim brze odluke. Nije lako sa mnom, posebno Nikoli koji je zaista dobar muž i otac.

Pričalo se da ti je smetalo što skita i izlazi s drugim devojkama?

– Zar misliš da pored mene sme da skita i izlazi?! Nikad niko u životu nije izašao u grad bez mene, posebno on. Za tri godine naše veze nikada nije išao u provod bez mene. Možda nekad ja odem ranije kući, ali i on je kroz pola sata tu.

Pa šta je onda problem?

– Nas dvoje imamo neke druge nesuglasice. Kao što sam već rekla, umem da budem teška osoba. On ima svoju čistačicu, ja svoju… On je tolerantan, a ja sam ta koja izaziva sukobe. Ja sam transparentna, sve pričam kako jeste. Ne bih imala problem da kažem da postoji neki drugi muškarac ili žena koji su se umešali u našu vezu. Sve se svodi na impulsivne reakcije. Ja sam živela drugačije i onda sam promenila taj ritam i došlo je do konfuzije, ali u suštini, to je normalno. Što kaže Dara Bubamara, nekad pritisnem pogrešno dugme, pa kažem i šta ne treba.

Šta se dešava sa doktorom koji ti je napravio pakao prilikom plastične operacije, jedva si ostala živa nakon jedne intervencije. Kako se uopšte usuđuješ da opet ideš na korekcije te vrste, nemaš strah?

– Ja nemam strah ni od čega, to je moj najveći problem. Što se nosa tiče, on nije unakažen. Ja sam želela savršen nos, a nisam ga dobila i tu je nastao problem, tužila sam tog doktora i očekujem veliku novčanu nadoknadu. Svakako, to ću popraviti, jer može da se popravi.

Još od "Farme" se poteže priča o tebi i Makaroni, da li Nikola ima problem s tim?

– Njih dvojica su bolji prijatelji nego što smo Dejan i ja sada. U stvari, Dejan i ja smo najbolji prijatelji, ali se njih dvojica više viđaju zbog posla, pa se samim tim više i viđaju. Dejan i ja nismo zajedno sedam godina, naš odnos je prerastao u familijarni, tako da smo uvek tu jedni za druge i mislim da je to ljudski i civilizovano. Toliko smo veremena proveli zajedno, logično je da smo prijatelji. Svi moji bivši su mi ostali prijatelji. Ako se i od Nikole razvedem, bićemo prijatelji, i on će se družiti s mojim budućim mužem. (smeh) Možda ne volim Albance, ali sam to širenje familije pokupila od njih. U svojim redovima imam samo ljude kojima verujem i koji mi prijaju.

S kim se družiš od poznatih?

– Ni sa kim svakodnevno. Sa svima sam maltene dobra, ali nemam ja vremena da izlazim i viđam se, ispijam kafe i slično. Otvorila sam dve firme, time se bavim, bavim se detetom, sobom, treningom…iđam se samo sa pravim prijateljima koje sam pomenula u prethodnom odgovoru.

Pratiš li rijaliti?

– Nisam, zaista, ali ne sad jer se foliram kao ne gledam. Ne! Gledamo samo "Mašu i medu" i to nam se vrti šest meseci zbog Tamare.

Šta se desilo sa tvojim poslom TV voditeljke?

– Nismo se uklopili s vremenom i zato je sve to prestalo, ali ne znači da se neću time ponovo baviti. Imam dosta ponuda tog tipa.

U poslednje vreme te spajaju sa voditeljkom Jovanom Jeremić, pale su neke prozivke, šta se tu desilo?

– Pojavio se neki montirani snimak koji je ona ponosno okačila na svoj profil, što znači da bi joj bilo drago da sme da mi se ruga. Ja sam joj rekla šta bi se desilo da je ona zaista razgovarala sa mnom tako na veoma ozbiljnu temu. Ona je tu figurirala, ja sam pričala za gledaoce TV Pink. I dok je figurirala, obasipala me komplimentima. Ali ako moja matična kuća odluči da program vodi klovn iz cirkusa, ja ću biti i njegov gost. Razgovaram sa gledaocima, a ne sa figurama i karikaturama. Što se Jovane tiče, kako ona prema meni, tako ja prema njoj. Zvala me je da mi kaže da je snimak montiran i objasnila mi je da me poštuje. Da li ona meni možda nije omiljena voditeljka, to je druga priča… Ona ima tu gledanost. Ako to narod voli da gleda, neka gleda… Nemam ja ništa protiv nje.

Stiče se utisak da te se poznati plaše?

– Nije istina, ja samo držim do sebe i ne dam nikome da me gazi. Radim na sebi i čuvam svoje prijatelje i porodicu. Ne diraj me i sve je u redu. I nije da se ja sad nešto foliram, prosto tako reagujem i nema potrebe niko da me se plaši.

Razumeš se u brenodve, da li na našoj javnoj sceni ima žena koje nose fejk?

– Pola estrade je fejk, i to ne samo po brendovima! I po stilu života, predstavljanju života, ponašanju… Ja fejk ne vidim, ne doživljavam ih.

U žiži je afera prostitucija, šta misliš o tome?

– Rekla sam već da to treba legalizovati! Ništa to meni nije čudno, to postoji u celom svetu, treba da postoji i kod nas budžet za tu profesiju, mnogo bi svima bilo lakše i lepše. Realnije je prema tim ženama da budu zaštićene i da ih niko ne maltretira, ali i da ne šire zaraze. Moralnije je da se sve to legalizuje.

Da li te je neko kritikovao što si detetu dala svoje ime?

– Mene niko ne sme da kritikuje, čak i kada pitam da li me je neko kritikovao, svi se okrenu pa kažu ne, nisam! To je moje dete, ja sam ga rodila, ima da ga zovem kako ja hoću. Čudnije mi je što deci daju imena koja nisu srpska… Ajde sad da bude Džesika Đurić, to mi je čudno. Pa po kome da mi se zove dete, nego po meni!

Autor: P.R.