Evo šta je obeležilo noć iza nas!

Nedelja uveče uvek uvuče strah u kosti kod nominovanih zadrugara za izbacivanje, jer se upravo ta emisija tada i odvija na imanju. Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Đoleta Kralja, bivšeg zadrugara i prijatelja Lazara Čolića Zole, koji su došli kao podrška Martini Petrović i Čoliću.

Na samom početku, Zolin prijatelj izneo je detalje njegovog druga iz odnosa sa Miljanom, te je time šokirao naciju.

Ivice, upoznao si Miljanu, kako ti deluje ova priča sada? - pitala je Dušica.

Pa, Zola je pravo zaljubljen što se tiče Miljane, do ušiju. Ali ovo što se dešava je najbolje i po Miljanu i po Zolu. Oni su bili gosti kod mene više puta. Vodila se polemika oko tog duga, taj dug se sveo na 3.500 evra. Koliko Zola zapravo duguje Miljani. U međuvremenu kad je on nabrojao stvari koje mu je ona uništila, došlo je do toga da joj duguje 500 evra. Ali eto, i to su nekako poravnali sa tom nekom kockom, on njoj, ona njemu... - ispričao je Ivica, pa je nastavio:

U putu je zove Marija, da me prijavi policiji... Da mene zaustave za te 3.000 evra dok se Zola ne pojavi. Ja joj rekao da nije u redu to što radi. I kad smo stigli do Beograda, prva pumpa na ulasku, vidim policiju, i uđem da popijem kafu. I dolazi policija i pita me da li sam tukao Miljanu. To joj je Marija rekla da uradi, kao da smo je Zola i ja tukli. Odvedu me tamo, ona ćapi moj mobilni i kaže da je telefon njen. Nju su pustili odmah, mene čekali da ispričam sve, posle su me pustili, videli da Miljana laže. Dok Zola spava, ona naruči taksi i kocka se... U tri jutra je otišla, vraćala se oko pet, ja pitam Zolu da vidi da li ima nešto novca - nastavio je Zolin drug.

Voditelj Milan Milošević obavljao je intervjue sa zadrugarima u Šiša baru, a prva mu je na razgovor došla Miljana Kulić, koja je progovorila o trudnoći i svim problemima u svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

U šoku sam... Nisam sada želela ovo, i vodila sam računa. Ali ja smatram da je Nenad namerno to uradio da bi me zadržao... Žene znaju. Ja mislim da je to uradio zbog toga, to mislim. Trebalo je da vodi računa, i mama nam je pričala da vodimo računa. On mene non-stop ubeđuje da su roditelji moji na njegovoj strani. Ja sam imala sasvim druge planove, htela sam na operaciju želudca... Ne mogu da verujem da se ovako nešto dešava samo meni, koliko je testova ovde bilo... - pričala je Miljana.

Hteo je i da me odvoji od Zole, i da bi me zadržao. Kad sam uradila test, imala sam šta da vidim... Ne mogu da kažem da sam srećna, jer od tada nisam. Ne znam šta da kažem, bila sam srećna. Ne mogu da verujem da sam toliko glupa, da ne vodim računa o svom životu... Opet ću morati da idem tamo gde mrzim da idem. Mnogo sam teško podnela svaku kiretažu - nastavila je Kulićeva.

Kako je MC Aleks rođendan drugog maja, Jovana Tomić Matora joj je priredila iznenađenje u ponoć na doku. Zadrugari su ušli u kuću i pevali rođendansku pesmicu, a nakon čestitki, izveli su je kod Jovane kako bi joj priredili dodatno romantično iznenađenje.

Srećan rođendan ćufto - viknula je Matora a Aleks završila u suzama.

Đole Kralj počeo je polako da otkriva zadrugarske tajne za koje on zna i koje je on saznao dok je boravio u rijalitiju, pa je tom prilikom otrkio kako su se Anđelo Ranković i Dalila Dragojević merkali i ranije, ali se on plašio Filipa Cara.

Iznenadio me je Anđelo, baš me je iznenadio, a Dalila pogotovo... Posle tolike ljubavi i svega... Ja mislim da je samo htela da napravi Filipa ljubomornim. A Caru je proradila muška sujeta... Dalila je simpatična devojka, koja osvaja mnoga srca... Prolepšala je od kad je skinula kilažu. Bilo je tu pogleda i ranije, ali Anđelo nije smeo od Filipa. A Filip je postao savetnik Dalili... Anđelo je gledao Dalilu i večito se smejao kad ona komentariše, Nevena i ja smo to stalno pričali - istakao je Đole VIP Kralj.

Dalila Dragojević bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića u Šiša baru. Ona je ogolila dušu o pomirenju sa FIlipom Carem, ali i o Anđelu Rankoviću, za kod je tvrdila da je zaljubljen u nju i ona u njega i da žele da pokušaju da se viđaju po izlasku.

Čestitam na pomirenju - prokomentarisao je Milan.

Sve lepe vesti, Miljana trudnica, ja se pomirila. Ne znam šta da ti kažem, ovo je ludilo... Ova peta sezona, ja ne znam... Šta nama može da se izdešava, da kažemo kraj... Svi su svesni koliko mi je sa Filipom došlo preko glave svega, uvreda i poniženja... Rekla sam da mi je sve jadno i gadno prošle nedelje. Mesec dana je prošlo od našeg raskida i svega što se izdešavalo. Želela sam da pobegnem što dalje od toga, druženje sa Anđelom mi je odgovaralo, novi muškarac, komplimenti. Želela sam da zaboravim sve što se dešavalo sa Filipom. Mislila sam da neće da me zanima šta Filip radi, iako sam sve vreme posmatrala i obraćala pažnju šta radi, kao i on mene. Rekao mi je da ima strašne snove, da je želeo da se vrati kod mene u krevet. Hoću da kažem, kroz to druženje sa Anđelom sam htela sve da potisnem i krenem novim putem. Međutim, prošlo je tri dana od druženja, ja na ogledalo, vidim Filipa iza sebe. Ja odem u pušionicu, Filip me pogleda... Onda dobaci nešto, ja se nasmejem... Anđelo se trudio da mi objasni šta je život, kako on živi, kako bi trebalo ja da se ponašam. Kaže da ima odabrano društvo, normalnije ljude oko sebe, mnogo je mirniji, nije kao Filip i ja... Ne reaguje ishitreno, pre smisli nego što će reći... Da, pojavio se kao glas razuma, nisam se ja zaljubila, zna i Filip to. Ali je svestan da mi je Anđelo prijao, lep je momak, kulturan, zašto se nekome ne bi svideo. Ali kaže Filip: "Tebe to ne radi". Ja nisam bežala od toga da Filipa volim... Nisam želela da mu dam do znanja da mi je i dalje stalo, pri tom on ustane i zakune se da nikad više sa mnom i onda se samo desilo. Tražio je taj razgovor... Bilo mi je žao što nisam rekla Anđelu da će se desiti razgovor, jer sam znala šta će se desiti. Desilo se to da sam ja ponovo kod Filipa videla neke stvari. U isto vreme smo zaplakali, suze su mi tako išle... Isplakala sam se i on meni kaže: "Idemo da pričamo". Zagrlila sam ga, poljubila u obraz, nije mi se dešavalo da ga gledam u tim stanjima. Ovo je drugi put da mi se tako poverava. Nikad ga nisam izdala za to. I ovo kad sam videla tog jutra, ja sam se toliko izgubila... Filip i ja smo napravila gomilu, da ne kažem čega... Toliko smo sami sebe degradirali... Ali činjenica je da ne možemo jedno bez drugog. Ja znam da smo grešni i prema porodicama i prema prijateljima... Ali opet se na kraju balade spojimo, to smo mi... - pričala je Dragojevićka.

Odmah posle Dalile, u Šiša bar je stigao i Filip Car, koji je takođe pričao o svojoj devojci i o Anđelu.

Pomirili smo se, šta da kažem... Kako joj je "druženje" sa Anđelom postajalo ozbiljnije, tako je mene ozbiljnije gledala. Smeje se sama sebi - krenuo je Car.

Ovo je istorijsko pomirenje, mnogi su sumnjali u to, i vi ste se pomirili, da li misliš da ćete sada da uspete? - pitao je Milan.

Ne znam, sramota me je da ponovo govorim o tom odnosu nakon svih svađa... Doživeo sam sa njene strane loše stvari, ona sa moje još gore. Dobro sam ja i savladao u to poslednjih mesec dana, ali ovo je magična kuća, promeni se sve u jednom danu. Znao sam da ako malo popustim, ako se malo nasmejem, ja sam znao kako će ona... Prvo kroz suze, prilaženje, svađu... Ja znam da se zbilja zaljubila u mene i da je to emocije. To je jedini odnos gde ja ne mogu da se igram. Sve mi se mešalo u glavi. Probao sam da joj se zgadim i da se ona zgadi meni. I psovkama i da budem sa drugima, opet nisam mogao... Ja smatram da je naš odnos loš po nas i da su naše porodice razočarane... Mislim da je to haos napolju, ali opet... Ne mogu da pomognem sebi... Rekao sam, ako se ovog puta ispostavi da odnos nije dobar, nema smisla više imati ni svađa, ni haosa, suludo je više. Ili da se rastanemo ili da nastavimo dalje. Imam osećaj kao nijednom posle pomirenja. Neka tuga me ulovila zbog svega što sam joj napravio. Neobjašnjivo, samo mi znamo kako je ovde i kakvo je stanje u glavi - pričao je Filip.

Kako su Dalila i Car pričali o njihovom odnosu, u koji je upleten i Anđelo, na red je u Šiša baru došao i Ranković, koji je totalno ogolio dušu o svemu što se dešavalo.

Da li si povređen? - pitao je Milan.

Ne, daleko od toga, priča nije išla u tom smeru, nismo ni ušli u neki dublji odnos. Čak i da smo nešto uradili, ne bih bio povređen. Nisam ni razočaran. Mogao sam da očekujem te stvari. Razmišljao sam šta ću i kako ću da li to meni treba. Ko zna gde bi me odvelo da se ovo nije dogodilo. Dobro je da smo imali kočnice, da sam ih ja imao. Želeo sam da budem sa Dalilom, pričao sam sa njom o tome da izdržimo ovde, pa da probamo da se viđamo napolju - rekao je Anđelo.

Znao si koliko se oni vole... - dodao je Milan.

Znam, i rekao sam da će da se pomire do kraja rijalitija... Ja sam njom pričao o stvarima kao šta bi mogla da koriguje, kroz sve to se njoj dopalo što joj nisam zabranjivao stvari, nego način na koji sam pristupio. Upustio sam se u to iako sam znao da imaju emocije. Ali to nije prava ljubav, to nije pravi način da voliš nekoga... Upustio sam se u to sve jer me je vuklo, bilo mi je lepo. Uživao sam u tom ulasku u odnos. FIlip je veliki egoista, naravno da ga je ovo povuklo njega da priđe Dalila. Dalila je bila spremna da čeka dok on ne dođe do nje, a on se odlučio da priđe kad je video da se nešto dešava. Da li je ovo njegova igra, ne mogu da znam... Nije malo ni normalno sve od strane Dalile. Filip je požurio da vrati njegovo, a ona je htela nešto novo, a vratila mu se, nije mi baš to jasno. Dalila u ljubavi nema ni gram dostojanstva. Ali možda je radi to... Možda i njega radi to... Posle ovih stvari sa Filipom, ne želim da budem neko ko će da uskače tu, nešto što bi moglo da se desi napolju, ne razmišljam više o tome. Ne želim da gubim vreme, da sedim sa njom, pričam i da budem upleten u tu priču - rekao je Anđelo.

Odnos Dalile i Matore je u poslednje vreme na klimavim nogama, te su njih dve u spavaćoj sobi i porazgovarale o svemu što se dogodilo.

Trebala si sa mnom drugačije da govoriš. Trebala si da kažeš da ti nije dobro i da ne znaš šta ti se dešava - govorila je Matora.

Ne mešaj se, pusti nas - odbrusila je Dalila Caru koji je poželeo da se ubaci.

Ja sam tvoj drug, ja sam neko sa kime treba da govoriš na drugačiji način, ja nisam novinar, nisam neko drugi ja sam ti drug. Rekla sam i Caru, da ti nekada nemaš osećaja za ljude koje voliš, za mene pa ni za njega. Ti si za mene drugi lik poslednjih mesec dana. Nemam više želju da budem tu... Nisi mi ništa nažao uradila, ali izgubila sam poverenje, nisi iskrena prema meni - nastavila je.

Filip Car je nastavio da se meša u razgovor Dalile Dragojević i Jovane Tomić Matore o njihovom odnosu, te je čuo informacije o flertovanju Anđela Rankovića i svoje devojke koje mu se nisu dopale. Tom prilikom izbio je sukob između tek pomirenog ljubavnog para.

Ja sam htela da krenem dalje, želela sam sve novo. On kad se meni približio, ja sam bila gotova - plakala je Dalila.

Znam ljubavi, ali ti si mene gotovo ubedila u sve to - rekla je Matora.

Ja sam samo rekla da mi je krivo što se distancirala od mene - rekla je Dalila.

Vidim ja, znam ja šta ti meni pričaš, a vidim ovde kako pričaš sa njom, a mene to pojede. Reci kriva sam, hajde magla. Sto puta sam ti rekao pusti, a posle ja kriv! Bog te je*o dragi... Samo dođu i naprave haos, a mi ostanemo da se svađamo. Lepo sam ti rekao, daj da jednom budem u pravu, pusti! Nikada se nismo posvađali zbog nas dvoje, nego zbog drugih ljudi, non stop ti zameram jedno te isto i ti ništa!- besneo je Car.

Naredna Milanova sagovornica bila je Milica Veselinović, koja je pričala o naglom popravljanju odnosa sa Mensurom Ajdarpašićem, kao i sukobu njenog dečka Mensura i Stefana Karića.

Eto, mogu da kažem da sam dobro. Ne glumimo. Pre svega sam shvatila da bespotrebno svađamo, sramota me je da mu prigovorim, glupo je i ružno, još na sve to mu je stigla čestitka od majke... Hvala Bogu, nema tih svađa više. Dovoljno je da ga pogledam, on zna - pričala je Milica.

Šta ćemo sa Karićem? - pitao je Milan.

Mensura je najviše povredilo to što je čuo te informacije da su ga se odrekli neki ljudi i onda kao šlag na tortu, Stefan. Prvo ga je iznerviralo što je Stefan povisio ton. Osetljiv je. Stefan mene od početka ne podržava, znam kakav je sa drugim devojkama, a kakav je sa mnom. Na početku rijalitija je pričao Mensuru: "Nemoj da se zalećeš, ova mala...". I sve ova, ova. Ono za majku što mi je izgovorio, nije mi izgovorio ni Mensur... To kad sam čula, to me je najviše povredilo. Kakva god da je, moja je majka, to nikad neću da zaboravim... Nikad neću da zaboravim to! Isto je rekao Mensuru da mu tu neko sa leve ili desne strane puni glavu. Nikad mu nisam punila glavu, nikad nisam zamerila, pitala šta su Mensur i on pričali. To mu je drug iz spoljnog sveta - pričala je Milica, delimično i kroz suze.

Nakon što je obavio intervjue sa pojedinim zadrugarima, voditelj Milan Miloševiš je ponovo ušao na imanje, kako bi se obavilo izbacivanje. Otišao je zajedno sa nominovanim takmičarima, Lazarom Čolićem Zolom i Martinom Petrović do prostorije gde će se odigrati večerašnja igra. Zola je pobedio u igri Velikog šefa , te su njemu duplirani glasovi. Milan je saopštio rezultate, nakon dupliranja, Zola je osvojio 90 odsto, a Martina samo 10. Ona je morala da napusti imanje, a zadrugari su je ispratili i pozdravili se sa njom.

Nakon što je izgubila u duelu od Zole, Martina je stigla u studio kod Dušice, te je sa njom i porazgovarala o svmu iz Bele kuće.

Zbližavanje sa Ša je bio pun promašaj, ali smo sada u okej odnosima. Dalila se inatila Caru preku Anđela, a Car sebi, želi da dokaže da uvek može da bude sa njom, zato se pomirio, a Anđelo se sprdao. Dejan i Aleks su top - rekla je Martina.

Ne znam šta se dešava napolju, ne znam da li ću se čuti sa Tarom, ako me je nešto pljuvala, vređala, to će se rešiti tužbom. Ja sam u suštini neutralna, najbolje da se sve reši na najbolji mogući način - poručila je Petrovićeva.

Dejana Dragojevića često zadrugari umeju da okarakterišu kao najalavijeg zadrugara među njima, a to je večeras i pokazao. Naime, kako je igirica Velikg šefa za nominovane zadrugare zahtevala da glavama da doguraju glavice kupusa od starta do cilja.

Zola je prvi dogurao glavicu do cilja, a Dejan je iskoristio priliku da je ukrade.

Kako je Martina napustila Zadrugu, Lepi Mića je počeo sa svojom tradicionalnom igrom istine, pa je prvo pitanje postavio Milani Šarac Mimi.

Koliko si bila u šemi sa oženjenim čovekom? - pitao je Mića.

Dolazila sam kod njega kući, žena mu nije bila tu. Sve je bilo u redu dok nije počeo da mi traži pare. Prvo mi je tražio 500e, nakon toga je i 800e, pa sve više i više. Nisam ništa slutila jer je onstvarno imao para, nisam mogla da pomislim da tako nešto može da se desi... Jednom sam pogledala u telefon i našla sam poruku od devojke, ušla sam i videla fotografiju sa njom i detetom od tri godine. Oni nisu bili u braku, ali su imali dete. On je sve njoj obezbedio i bio je uz nju, kupio joj je stan, izdržavao dete... Ona se predstavlja kao njegova žena, ali nisu imali ništa. Vremenom sam ja počela da sumnjam, tražio mi je da mu prepišem auto kako bi mogao navodno da putuje... Ne želim da imenujem čoveka i govorim čime se bavi... Ja sam boravila kod njega, nisam smela da idem u prodavnicu bez njega nego sa čovekom koji njega čuva. Znala sam da ima i bila sam ubeđena da će mi vratiti pare... Čudno je sve bilo... On je mene lagao da je slobodan, nisam ništa sumnjala dok mi se ta žena nije javila - nastavila je Mima.

Milana Šarac i Nikola Grujić su nastavili da se svađaju posle "Igre istine" u spavaćoj sobi, a to je zasmetalo ljudima koji su želeili da spavaju. Nenad Aleksić Ša je počeo da im priča da ućute, a Mima je reperu odbrusila, zbog čega se on razdrao, što je zasmetalo Sandri Rešić.

Mima, Gruja, dosta, Ša, dosta! - dobacila je Sandra.

Šta ja, zamolio sam ih lepo pet puta, ali ovo je degenerik - iznervirao se reper.

I mi kad smo tebe molili sa Tarom da prestaneš, ti nisi ćutao - odbrusila je Mima.

J*bem te u usta žvalava nakaradna, akrepu - govorio je Ša.

Autor: N.Žugić