JEZIVO! GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA OBUSTAVILA POTRAGU ZA MARIJANOM: Pretražili smo sve, dalje postaje OPASNO!

Potraga za Marijanom Seifert, pobednicom "Velikog brata" 2011. godine, koja je prošle nedelje nestala u Zagrebu, ušla je u novi dan.

Dok policija za nestalom još uvek traga, Story.hr doznaje kako su iz Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) objavili da od danas više ne učestvuju u potrazi.

HGSS u potragu se uključila preko vikenda te je pretraživala korito reke Save oko Mosta mladosti. Na terenu je juče bilo 12 spasilaca HGSS-a iz stanica Zagreb, Karlovac, Gospić i Bjelovar, a od toga šest ronilaca s dva čamca i jednim dronom. Ronioci su, uz područje oko Mosta, pregledali i deset teglenica na obali Save.

"Pretražili smo sve što je bilo zanimljivo i što nije bilo opasno za naše ljude. Došli smo do slapova koji su vrlo opasni, no daljnju potragu nastavlja policija. Ako bude bilo potrebe mi ćemo se ponovno angažirati", rekao je čelnik Josip Granić za Story te dodao kako jučerašnja potraga nije dala nikakve nove tragove niti informacije i da je reka Sava teška za pretragu, s obzirom na to da je reč o brzoj i mutnoj reci.

Potparolka načelnika Policijske uprave zagrebačke Marija Goati rekla je za Story.hr da potraga traje intenzivno svim raspoloživim ljudskim i tehničkim resursima.

Podsetimo, Marijana je nestala je 27. aprila iz svog doma u Lastovskoj ulici. Njen je nestanak prijavio suprug u jutarnjim satima, a policiji je rekao da ju je poslednji put vidio veče ranije kada su oko ponoći išli na spavanje.

