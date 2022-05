SKANDAL! Neko pokušao da PREVARI Mensura sa Alminom čestitkom! Ona se oglasila za Pink.rs i otkrila ŠOKANTNU ISTINU!

Hitan demant!

Kako je Mensur Ajdarpašić obavio dugoočekivani poziv sa Almom, kako on navodi, svojom kućnom prijateljicom, u kom mu jasno stavila do znanja da njegova porodica i ona ne podržavaju vezu sa Milicom Veselinović, u koje stvari on nije verovao, te je nastavio sve po starom.

Tom prilikom i sumnjom da je ubrzo nakon poziva usledio i krah prijateljstva sa Stefanom Karićem, kontaktirali smo upravo Almu , koja je ostala šokirana na to da je Mensuru stigla čestitka u njeno ime, koju ona, kako navodi, nije poslala, te se može pretpostaviti da je neko pokušao da prevari Mensura, jer je on u više navrata ponavljao kako veruje Almi.

Mene to više ne intresuje, ne želim da učestvujem više u tome. Nikakvu čestitku nisam poslala Mensuru, niti se želim izjašnjavati. Nemam više nikakvo mišljenje - rekla je Alma za Pink.rs.

