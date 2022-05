HOĆE LI SE ON IKADA OPAMETITI?! Darko Lazić nakon izrečene KAZNE i dalje pravi PREKRŠAJE za volanom!

Neverica!

Darko Lazić je svega nekoliko dana nakon hapšenja zbog nesavesne vožnje ponovo prekršio zakon u saobraćaju.

Pevač je sve to snimao kamerom telefona, uz široki osmeh na licu, a potom ove momente postavio na Instagram. Naime, Lazić se vozio sa prijateljem, koji je upravljao vozilom, budući da je to pevaču zabranjeno, a ono što je svima upalo u oko je to da se Darko vozio na suvozačevom sedištu bez zavezanog sigurnosnog pojasa.

Podsetimo, Darko Lazić je zbog niza saobraćajnih prekršaja bio priveden i izrečena mu je maksimalna novčana kazna od 200.000 dinara, zabrana upravljanja motornim vozilom na godinu dana i 10.000 dinara za prekoračenje brzine. Iako je bio pozitivan na testu za narkotike, pevač je tvrdi da te noći nije konzumirao nedozvoljene supstance već da mu je neko sipao u piće.

Darko je priznao sve sporne prekršaje, osim što je negirao da je konzumirao kokain, uz pretpostavku da mu je isti neko sipao u piće ili da je popio piće iz pogrešne čaše.

Pevač će se večeras naći kod Ognjena Amidžića u kultnoj emisiji "Amidži šou", gde će govoriti o incidentu o kom bruji region već danima unazad.

Autor: N.Ž.