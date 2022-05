'DARKO ME POZVAO PRED HAPŠENJE!' Dušica Grabović iznela detalje KOBNE NOĆI: Evo kako se Lazić ponašao na slavlju kod boksera!

Tema o kojoj bruji region!

Pevačica Dušica Grabović bila je u društvu Darka Lazića na rođndanskoj žurki boksera Marka kobne večeri kada je pevač priveden zbog prekoračenja brzine.

Na pitanje kako se pevač ponašao tokom večeri, Dušica je otkrila:

- Marko me je pozvao deset dana pre toga, došla sam sama, ali tu su moje sve kolege. Darko je došao oko jedan sat. Svi smo sedeli i pili, nismo čak ni do toaleta otišao. Kada sam krenula naručila sam dva save drivera. I rekla sam Darku da će ići jednim save drajverom. Međutim, nije me poslušao, zvao me je oko četiri, on me je neposredno pred hapšenje pozvao mene da vidi da li sam stigla sigurno kući. Da me je poslušao i pošao sa save driverom ništa od ovoga ne bi bilo - kaže Grabović.

Iako se šalila na račun pevača nakon što ga je policija privela, Dušica je istakla da Darko mora da se promeni kako mu se ne bi ovakve stvari više dešavale.

- Prozvala sam Darka na Instagramu. Malo sam se zezala, pričala sam i viceve o pijanstvu. Moramo da budemo savesni, jer nas mnogi ljudi prate i deca nas kopiraju. Dok se sam čovek ne promeni, niko ne može da ga promeni. Ja sam lojalan prijatelj, a ovo mu zaista nije trebalo posle silnih prekršaja. Ne može njega nijedna žena da promeni, on mora sam. Apelujem i kažem mu da treba da se promeni - istakla je pevačica.

