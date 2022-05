Ostala bez partnera kad je saznala da je u drugom stanju, shvatili su da nisu jedno za drugo.

Glumica Danijela Vranješ koja je postala prepoznatljiva kad je bila učesnik jednom rijalitiju, u januaru 2017. godine rodila je ćerku Emu, a po njenom priznanju sa ocem devojčice rastala se još kad je saznala da je u drugom stanju, shvatili su da nisu jedno za drugo, te je ostala sama i samohrana majka, a ovome je progovorila u podkastu Snaga uma.

Muškarca sa kojim se ostvarila kao majka upoznala je u 42. godini. Sve što je do tada "sakupljala pod tepih" izašlo je na površinu

‒ Shvatila sam da želim dete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dete. Posle izvesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svetu - prenose medije.

Iako nije u ljubavi sa ocem svog deteta, Danijela Vranješ je zauzela jasan stav da o njemu ne govori loše pred ćerkom.

‒ Ne dozvoljavam da se u mom prisustvu loše priča o Eminom ocu. Želim da ljudi vide ono što je najbolje i što treba da bude uzor. Nemamo mi ništa od kopanja po prošlosti, niti dete ima nešto od toga. Podržavam, naravno, viđanje sa ocem i uvek sam se borila da to bude zdravo, u okvirima onoga što je dobro za dete. Imamo mi probleme i različite poglede na hiljadu stvari, ali nikada ne bih branila detetu da viđa oca. Znam koliko je meni moj tata značio. Rano sam ga izgubila, imala sam dvadeset godina kada je preminuo.

Na pitanje kako se nosi sa situacijama kada je neka reč ili gest Eminog tate povrede Danijela je odgovorila:

‒ U tom trenutku ne reagujem, trudim se da se saberem kod kuće. Ranije sam znala da mu napišem detaljnu poruku kako nešto ne bi smeo ili tome slično. Međutim, s vremenom se i to izgubi. Ja pred Emom mnogo toga krijem, mada mislim da mi od dece ništa ne možemo da sakrijemo. Ipak, trudim se da to ne bude ružna manifestacija emocija. Ako, recimo, vidim da sam uznemirena ili da mi se plače, kažem joj: „Mami se sad plače, pa će se malo povući, ali tu sam ako ti nešto treba.“ Naučila sam i nju da se ne stidi svojih emocija.

‒ Na kraju dana, njen tata je u našim pričama neko ko je dobar muzičar. To je nešto što i sama mislim, pa o tome najviše pričamo. Roditelj mora da se hvata za ono u šta se nekad zaljubio. U suprotnom, dete bi gledalo razjarene zveri ‒ podelila je Danijela deo svog iskustva.

Autor: P.R.