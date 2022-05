ŠOK INTERVJU ZLATE PETROVIĆ: Kupuje GROBNO MESTO, progovorila o PROSTITUTKAMA na estradi, pa otkrila kolika će joj biti devizna penzija!

Razvezala jezik!

Zlata Petrović mnogo se potresla što je njen mladi sin Jovan postao žrtva prevare na Fejsbuku! Pevačica otkriva r šta je sada najviše muči i kako je danima plakala kada je saznala da Đanijeva žena Slađa ima rak.

Tvom sinu Jovanu su napravili pakao na Fejsbuku?

- Ljudi se danas bave raznim stvarima, eto koliko je nekome dosadno da uzima ime i lik mog sina Jovana i laže ljude i priča gluposti kako sam ja teško bolesna. Moj sin studira i radi i stvarno nema vremena da prijavljuje te lažne profile. Međutim, kako mu masovno šalju poruke i pitaju ga da li stvarno imam rak, odlučio je da sve to prijavi. Nije prijatno kada čujete takve gadosti o bolestima, a ništa nije tačno.

Jel se naljutio Đani što nisi bila na proslavi povodom rođenja?

- Nisam u svađi sa Đanijem, u daleko bilo, ali nisam mogla da dođem na proslavu koju su organizovali. Slađa me je zvala, oni su to brzinski nešto organizovali odmah istog dana kada im se snajka i porodila. Ja sam čestitala, meni je taj restoran čak i blizu bio, ali me je grlo nešto jako bolelo, nisam mogla ni da pričam. Poslala sam sina Jovana u ime naše porodice, on je bio i mnogo se lepo proveo.“

Hoćeš ići na svadbu kod Đanijevog sina?

- Nego šta! Rekla sam Đaniju da dolazimo. I mi babe malo da zaigramo. Biće to za 500 zvanica, pa se nadam da ćemo u veselju i da oženimo njegovog Miloša. Trajkovići su mi jako bliski. Oni redovno dolaze kod mene na slavu. Njegova deca me mnogo vole i što mi je jako važno i bitno druže se sa mojim Mikijem i Jovanom.“

Jel ti se žalila Slađa na zdravlje?

- Jao, pa crkla sam kada sam čula za Slađinu bolest i rak bubrega. Čitala sam po portalima i nisam mogla da verujem. Sve sam mislila da je to laž, da to ne može da bude istina. Odmah sam zvala Đanija, ali mi se niko nije javljao od njih. Oni su bili valjda u šoku, pa nikome nisu ni rekli šta se dešava sa Slađom, dok se sve nije završilo. Tek posle tri dana Đani mi se javio i rekao da je sve istina i da je, srećom, na kraju ispalo dobro. Ma idi, preplakala sam tih dana. Oni su jadni preživeli šok. Bog je poslao zbog prehlade kod lekara, a otkriše nešto užasno. Srećom, Slađa se sada oporavlja i vraća se normalnom životu.

Velike zvezde sada ponovo pevaju u kafanama, hoćeš li i ti?

- Čula sam da su Vesna Zmijanac i Nada Topčagić već nastupale i mnogo sam srećna i zbog toga. Krivo mi je bilo što nisam mogla da odem na neki od tih nastupa da se proveselim. Ponovo se vraćamo na ono staro vreme kada su ljudi u kafanicama uz klopu i piće uživali, dok klubovi i diskoteke treba da ostanu za ove klince.

Kada ćemo tebe čuti u Beogradu?

- Biće i mene. Ja sam stavila na pauzu te nastupe, jer sam se bazirala samo na svadbe. Dovela sam svoj život u neku nirvanu. Znam da ima publike koja bi i mene volela da čuje u Beogradu, tako da ako se ukaže prilika, zašto da ne. Volim ja ta manja mesta, te kafanice, gde imaš kontakt i bliskost sa ljudima.

Da li bi i ti kao Nada Topčagić odbila nagradu za životno delo?

- Ja mislim da je Nada koja voli da se šali, napravila foru i odbila nagradu za životno delo, jer to izgleda kao da je kraj karijere. Ja bih kao i Nada, bilo bi mi drago da dobijem nagradu, ali ne znam da li mi treba u ovim godinama, tek mi je 60. Ne bih da prizivam nesreću.

Kako komentarišeš aferu sa VIP prostitutkama?

- Oduvek je toga bilo, ne znam zašto je sad to neki bauk. U svim sferama ima žena koje se bave najstarijim zanatom i neka se bavi ko čime hoće, mene stvarno to ne zanima.

Poznaješ li neku koleginicu koja se bavi prostitucijom?

- Vidi, meni je bitno ko je kakav čovek i ko kakvu dušu ima, neka se bavi svako čime hoće, ja nisam sudija da sudim bilo kome. Ko će kako da zarađuje njegova stvar, nikad nisam gurala nos u tuđe dvorište.

Šta se dešava sa tvojom austrijskom penzijom?

- Ja sam pre dve godine otišla u penziju od čega danas i živim. Uplaćivala sam austrijsku penziju tako da krajem maja treba da popunim neke papire i da počnem da primam i to. To neće biti nešto puno, jer nisam dugo godina uplaćivala. Ne očekujem ništa veliko, tako da ako dobijem 50 ili 100 evra biću srećna. To će mi biti kao neki džeparac. Radilo se ranije, pa sada mogu od te dve penzijice da živim i da ne razmišljam.

Autor: M.M.