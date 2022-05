VEĆ PREBOLELA DARKA?! Barbara Bobak prvi put u javnosti nakon BURNOG RASKIDA! Evo gde je i šta radi nasmejana! (FOTO)

Na njenom licu ni traga patnje za Lazićem!

Nakon burnog raskida sa folkerom Darkom Lazićem, pevačica Barbara Bobak radi punom parom, te nema nameru da stane, a Pink.rs vam sada donosi kadrove sa snimanja njenog spota za novu pesmu.

Kako je nejn bivši dećko, pevač Darko Lazić sinoć u emisije ''Amidži Šou'' pred milionskim auditorijumom televizije Pink otkrio sve o njihovom odnosu, te da su odlučili da posle velike ljubavi ostanu samo dobri prijatelji, Barbara se nije oglašavala.

- Barbara i ja smo godinu dana živeli zajendo. Ona je veliki čovek. Bilo nam je lepo, shavtili smo da nije to to što smo mi zamislili. Došli smo do odluke da se raziđemo kao ljuidi. Takvu osobu treba imati pored sebe bar kao prijatelja. Nije mi svejedno, kad se godinu dana budiš pored nekog. Oboje smo ljudi i možemo opstati kao prijatelji. Ona je veliki čovek, treba je imati kao prijatelja - rekao je Darko Lazić sinoć u emisiji.

Mladoj pevačici sloboda očigledno prija, te je vidno raspoložena i nasmejana pozirala ispred fotoreportera na snimanju novog spota u izazovnoj beloj kombinaciji. Na njenom licu nema ni traga tuge, a da li je već prebolela Lazića, ostaje da vidimo.

Autor: M.M.