POZNATA SRPSKA PEVAČICA BOLUJE OD TEŠKE BOLESTI, ALI NE ODUSTAJE: Sanja Maletić progovorila o svom zdravstvenom stanju!

Iznela detalje svoje teške borbe!

Pevačica Sanja Maletić otkrila je sve o problemu sa zdravstvenim stanjem i na koji način se bori protiv njega. Naime, Sanja je saznala da boluje od štitne žlezde, sa čime se već godinama unazad hrabro bori. Međutim, pored ove bolesti, Maletićka je saznala i da je pored štitne žlezde, zaradila bolest hašimoto.

Sanja se sada oglasila i ispričala detalje njene borbe sa ove dve opake bolesti.

- Ja sam dobila štitnu žlezdu, to je poznata stvar, ali sam dobila uz to i gratis i taj hašimoto, koja je teška autoimuna bolest. To su stalne promene raspoloženja, ali moji ukućani znaju, pokažem im kada nisam raspoložena ujutru, da me ne diraju. To je prosto tako, morate vi da pobedite bolest i da vi budete ti koji će dirigovati situacijom, ja sam za sebe gospodar, koji se bori protiv svega toga, koliko god to teška bolest bila, a jeste. Ja neću odustati nikada, to i jeste moja poruka svima koji imaju sličan problem, ljudi ne smeju da odustanu od borbe za sebe - govori Sanja i dodaje:

- Postoji ljudi sa kojima ne možeš da pričaš o tome, a taj isti čovek te zove sutra, pa si ti prinuđen da pričaš o svom privatnom problemu. Doživela sam i to da nekome u sitna crevca objasnim, da bi mi taj čovek poslao poruku ,,Jesi li ozdravila, kad možeš na emisiju", takve stvari me iznerviraju. Ja ne mogu da usvojim dete, ja sam '73 godište i ljudi u mojim godinama ne mogu da usvoje decu.

Autor: M.K.