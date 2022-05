'GOLA I DROGIRANA SI JURILA JANJUŠA PO BORČI' Au! Nakon ŠOKANTNIH OPTUŽBI Maje Marinković, Bane Đokić UZVRAĆA UDARAC! Zapretio DOKAZIMA! (FOTO)

Bukti rat!

Već danima unazad bruji region o ratu Sandre Čaprić i Maje Marinković zbog Marka Janjuševića Janjuša, a sada se u ovaj rat umešao i Bane Đokić koji je u toku emisije "Pitam za druga" na RED televiziji osuo paljbu po Marinkovićevoj. Maja se oglasila za Pink.rs i nije nimalo štedela reči kada su Bane i Sandra u pitanju:

- Ja ne znam do kada će seljančura iz Ivanjice Čaplja imati potrebu da se kači na moje ime i izmišlja razne pretnje, a upravo je pretila sa Banetovog broja mojoj drugarici. Ja ne znam šta ti ljudi nebitni hoće od mene, danima već kuliram ovu situaciju, ali prešlo je svaku meru i granicu. Seljančura nosata, iskompleksirana, koja je bila manja od makovog zrna dok sam bila deo Zadruge, naprasno je dobila krila da izmišlja gluposti zbog njene bolesne ljubomore. A Bane Đokić, koji izmišlja priče, počevsi od etno-sela, pretnji i ostalog, neka se pozabavi svojim zivotom i dok pokazuje te iste sobe u etno-selu, tada ih je i on prvi put ugledao, jer ga je otac izbacio iz etno-sela zbog njegove orijentacije. Takođe, ne bih iznosila ovo da me ljudi ne uznemiravaju svakodnevno, kada smo ga srele drugarica i ja na zurki, isti taj Bane je bio glavni diler na istoj, bilo je nema šta nema od opojnih supstanci, za šta imamo svedoke. Ja se nadam da će posle ovoga odjeb*ti od mog imena i prezimena, da ne idemo dalje... - poručuje Maja.

Ovim povodom, bivši zadrugar Bane Đokić brutalno je odgovorio Maji na svom Instagram profilu, što je podržala i njegova drugarica, bivša zadrugarka i pevačica Sandra Čaprić koja je to podelila, takođe, na svom Instagram profilu:

- Je l' mi ovo poručuje Ana Korać? Ah, ne, greška ili neko sa šifrom? Lutko, nisi dovoljno udarala glavom o zidove, moraš da ponoviš gradivo! To što ste ti i tvoja drugarica drogirane 24h i je**te se za putovanja i izlaske, dok nosata i ovaj diler uživaju i rade, a kako vi zarađujete? Bruko, dok si gola i drogirana jurila Janjuša po Borči i vozila se GSP-om jer nisi imala ni za taksi, to nisam ja kriv! Ako si mislila da ćeš da me uvrediš, tu si se zaje**la! Ti si lutko zaboravila gde si sve bila?! Uostalo, poljubiš ti nas u du*e, a snimak će danas biti okačen kako Olga zove i preti Sandri - napisao je Bane Đokić na svom Instagram profilu.

Autor: N.Žugić