ŠOKIRAO NACIJU VELIKIM PRIZNANJEM: BIković otkrio tajnu koju niko nije znao, svi su mislili jedno, dok je ISTINA totalno suprotno! (FOTO)

Naš glumac Miloš Biković priznao je ono što mu je dugo ležalo na srcu!

Popularni glumac današnjice Miloš Biković izaziva pažnju gde god da se pojavi, a ovog puta je on otkrio svoju dugo čuvanu tajnu i to javno na Instagram profilu. Naime, Biković je objavio fotografiju iz teretane, a potom se obratio svojim pratiocima i tom prilikom, kako i sam kaže, otkrio njegovu tajnu.

Biković je imao potrebu da se obrati pratiocima po pitanju sve učestalije teme u javnosti ,,zdrav život" i pripreme tela za leto. No, glumac ne krije da mu teško padaju treninzi, jer je hedonista, ali da vrlo često osluškuje svoje telo, te da mu pruža ono što mu je potrebno.

- Otkriću vam svoju tajnu… Svako jutro počinjem treningom dobro ne uvek baš svako, ali važno je da se trenira ujutru zbog metabolizma, jer ne znam u stvari zašto, jer me mrzi da ustajem rano, pa nikad ne treniram ujutru, ali zato svakako često pravim pauze između serija po šest meseci do godinu dana, jer je odmor važan za razvoj mišića i zdravo se hranim, jedem sve masno, slatko, alkohol, testa… jer traži mi organizam, a organizam sam zna šta mu treba, a treba mu to dati dok traži kad treniraš ili u pauzi između treninga na primer dupli sladoled sa karamelom i kačkavalj, masni sa slaninicom pržen, pa uz pastu… u 4 ujutru tim redosledom i to je moja tajna kako da izgledate kao pauk stomak sve veći a rukice i nogice sve tanje, mada više nije ni tajna sad kad sam vam rek’o tako da eto - napisao je Miloš.

Autor: N.Žugić