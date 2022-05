UDAVALA SE ČAK TRI PUTA: Prvi suprug Ruške Jakić je bio njena najveća ljubav, drugi GREŠKA, o trećeg se ogrešila, a evo kojeg njena ćerka NAJVIŠE VOLI!

Otvorila dušu!

Ruška Jakić se udavala tri puta, a danas za sebe kaže da je srećno razvedena žena. Svojom netipičnom pojavom, otkačenim stilom, ali i otvorenošću osvajala je muška srca kao od šale.

Ona je bila ta koja je uvek govorila sve u lice, pa se mnogima zbog toga nije dopala. Ipak, Ruška za sebe smatra da je jedna uspešna, ispunjena i srećna žena što je i potvrdila u jednom od intervjua koji je dala za jedan beogradski medij.

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo Dragstor ozbiljne muzike i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe - počela je priču za Kurir voditeljka.

- On je poslao jednog svog druga da mi kaže da on hoće da se upozna sa mnom. I ja ga pitam: Što se ne upozna? Tako smo se upoznali, to je bila velika ljubav, pisao mi je po pet pisama dnevno. Zabavljali smo se pet punih godina, a u braku smo proveli nešto više od godinu dana.

Njoj ništa sem ljubavi nije bilo važno. Kad ona nestane tu je kraj.

- Tako je bilo sa Dejanom, ali i ocem moje ćerke Ane, mojim drugim suprugom - čuvenim arhitektom Laletom Nadeždićem. Sa njim sam bila dve godine, razveli smo se kad je Ana imala samo dva meseca.

Ruška kaže da je sa njim najviše pogrešila, želela je da bude i otac i majka.

- Ne treba davati više nego što drugi mogu da prime, na kraju uvek ostaneš sam. Radila sam i odgajala ćerku, majka mi je tada mnogo pomogla oko nje, ona mi je najvažnija bila. Sa trećim suprugom sam 13 godina bila u braku - nastavila je izlaganje Jakićeva.

Njen treći suprug, bubnjar iz Škulinog orkestra, Voja Mulina ju je voleo možda i najviše od svih, ali je kako kaže, bio veoma ljubomoran.

- Razvela sam se kad me je prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće, iz mog srca je već izašao - govorila je ona.

Ni o jednom od njih Ruška nema ni jednu ružnu reč da kaže, ali njena ćerka najviše voli Voju i svaku priliku koristi da ode i poseti ga, što i njenu mnogo znači. Oni su razvili jedan poseban odnosi i Ruška je veoma srećna zbog toga.

Autor: P.R.