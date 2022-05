'DA NIJE OVO MALO PREVIŠE?!' Otac Sare Jo šokiran nakon što je video spot svoje naslednice, pevačica mu BRUTALNO odgovorila! HIT!

Zapitao se da li mu je ćerka prešla granicu dobrog ukusa!

Pevačica Sara Jo često ističe da joj od samog početka karijere do danas članovi porodice tačnije roditelji pružaju najveću podršku. Sve ideje, novitete i planove uvek prvo podeli sa njima, a kako kaže tata je taj koji najčešće gugla stvari o njoj a često i iskritikuje.

Tako je za vreme montaže njenog poslednjeg spota za pesmu ”Divlja” u kome je pevačica vrlo provokativna, sa sobom povela mamu i tatu a zatim ih ostavila same u sobi jer joj je bilo neprijatno.

– Tražila sam neki izgovor kao idem nešto tamo da vidim. Čula sam tatu kako kaže mami: ”Vesna, šta je ovo? Je l’ ovo možda malo previše?”. Ona mu je odgovorila da mora da razume, a ja stojim iza zida slušam ih i sa jedne strane mi je presmešno, sa druge se topim, sa treće me je blam - ispričala je Sara.

Posle minuta čekanja, pevačica je skupila hrabrost ušetala u sobu gde se spot montirao i pitala tata u čemu je problem sa spotom.

– Kažem ja njemu: ”Je l’ misliš da je Madona na početku vodila ovakve razgovore?” E onda me je razumeo. Ali siguran je u mene, zna da ja poznajem svoje granice, stavove i principe. Koliko god nešto bilo izazovno vrlo dobro se zna poenta zašto se to radi i da je to uvek sa ukusom - objasnila je pevačica.

Autor: P.R.