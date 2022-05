Potresno!

Žestoki momak beogradskog asfalta i rijaliti zvezda Kristijan Golubović u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem progovorio je o tragičnoj smrti svog oca Srboljuba, a pojedinim detaljima naježio je javnost.

- Mnogo puta nisam sebe pobedio. Nisam stigao ocu da kažem da će dobiti unuka. Falilo mu je 36 dana da to doživi. To bi mu dalo novu snagu. Kad su mi žene govorile da su trudne to mi je bio raketni pogon - da izađem napolje i da zasijam - kaže Kristijan i otkriva detalje poslednjeg razgovora sa pokojnim ocem:

- Rekao mi je da mi želi sve najbolje, da mu je jedina želja da vidi mog sina i da sklopi oči. 30. novembra sam slavio rođendan, a 1. decembra su mi javili da je tata mrtav. Stajao sam i oslonio se na francuski krevet... Javio mi se čovek koji je zadužen za te najgore vesti, on mi je saopštio da mi je otac mrtav i da ne znaju da li je ubijen ili se ubio. Pored njega je nađen kabl, ugušio se... Nije moguće da se obesio na toliko parče kabla. Čoveka su iskopali posle godinu dana i ja sam tražio novu odbukciju. Oni su rekli da je on ugušen i potrvdili su moje sumnje - rekao je Golubović i otkrio detalje neobičnog sna:

- Sanjao sam san da je sve crno i ja sedim za nekim stolom, ja se okrenem i moj otac stoji na nekoj crnoj rupi. Rekao mi je: ''Sada je sve u redu, nemoj da brineš'', i otišao je u taj mrak. Najžeim se sada kad se setim toga - poručio je Kristijan.

Autor: M.K.