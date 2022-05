LJUBAVNA PRIČA BILJANE I JANKA TIPSAREVIĆA: Nije bila upućena u njegovu karijeru, godinu dana mu se nije javila, a OVAKO JE SVE POČELO!

Teniser je u srećnom braku s lepom dizajnerkom, a malo je poznato kako je sve počelo...

Popularni srpski teniser Janko Tipsarević (37) od 2010. godine je u skladnom braku s kreatorkom Biljanom Tipsarević.

Ovaj par u svakoj prilici u kojoj se pojavi zajedno izgleda zaljubljeno kao prvog dana, a njihovu sreću uveličali su ćerka Emili i sin Noa.

Dizajnerka je jednom prilikom u emisiji "Premijera Vikend — Specijal" ispričala da je priča o tome kako je došlo do njihovog prvog susreta vrlo zanimljiva.

- Jako malo ljudi zna našu priču, koja je jako interesantna. Janko je neko ko je mnogo putovao kada je bio aktivan igrač, mi smo se upoznali kad smo bili mladi, 21-22 godine, kako vreme leti... Mene je moj komšija Pufi pohvalio Janku, dao mu moj broj telefona, bez da me je uopšte video. Janko je mene zvao, ali ja se, srećom, nisam javila — podelila je ona.

Tada do upoznavanja nije došlo, ali godinu dana kasnije jeste, a Janko je znao ko se nalazi pred njim.

- Posle godinu dana mi smo se upoznali preko prijatelja, gde se on meni predstavio i rekao mi da već ima moj broj telefona i pitao zašto se ne javljam već godinu dana — ispričala je Biljana.

Kako je dizajnerka istakla, ona nije bila u potpunosti upoznata s Jankovom karijerom i slavom.

- Sudbina je, ali da sam se pod tim okolnostima javila u tom trenutku i da se on predstavio, s obzirom da ja nisam bila neki teniski fan, nisam pratila toliko naše sportiste, nisam bila upoznata sa njegovim imenom i prezimenom na tom nivou... Da sam se javila i da je on zahtevao da se upoznamo tek tako, ja bih to odbila istog trenutka – istakla je ona.

Kako je kreatorka objasnila, ona preferira da upoznavanje i udvaranje teče staromodno i veruje da je dobro što se nije javila godinu dana pre prvog susreta.

- Ja sam staromodna i volim kad se muškarac udvara ženi, a ne da okrene telefona, to je najlakša stvar. Volim kad se žena osvaja na postepan i romantičan način, što je on posle godinu dana i učinio. Sreća da se nisam tada javila, jer ko zna da li bismo danas bili porodica i imali dvoje predivne dece – zaključuje Biljana.

Autor: M.M.