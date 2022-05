VIDOJE PREDOSETIO SVOJU SMRT! Poverio se prijatelju, a evo kako je živeo: Umreću od hrane, pića i cijalisa!

Šok!

Vidoje Ristović predosetio je svoju smrt, a nedavno se i jednom prijatelju požalio da će uskoro umreti od velike količine hrane, pića i tableta za potenciju, saznaje Kurir Stars od dobro obaveštenog izvora bliskom pokojnom istoričaru umetnosti.

Ristović u poslednje vreme nije vodio računa o svom zdravlju. Svi prijatelji su ga upozoravali da pripazi na sebe, ali on za to nije preterano mario, što se završilo kobno po njega.

- Mi smo ga savetovali da pripazi malo više na sebe. Tokom korone se baš ugojio, ali bio je veliki hedonista - uživao je u dobroj hrani, piću, tompusima. Voleo je i tajlandske masaže, često je to praktikovao s Tajlanđankama. Koliko znam, imao je i koronu, moguće je da su sve to posledice postkovida, da je imao srčane probleme, a da nam nije ništa rekao o tome. Ipak, nije nas slušao, radio je šta je hteo i kako je hteo, i to mu je i došlo glave. Kad su mi javili da je Vidoje preminuo, prošla me je jeza, jer sam se setio jednog od naših poslednjih razgovora. Tada mi je dok smo ručali, odjednom, iz čista mira, rekao: "Ja ću umreti od hrane, pića i 'cijalisa'!" Kao da je nešto predosetio. Strašno - ispričao je izvor.

