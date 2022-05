Glumac Voja Brajović, koji danas proslavlja 73. rođendan, proslavio se glumeći Tihog, otkrio je nekoliko zanimljivosti o legendarnim serijama "Otpisani" i "Povratak otpisanih“, po mišljenju mnogih - najboljem srpskom TV serijalu.

Na debati o "Otpisanima", održanoj u Ustanovi kulture Parobrod, Voja Brajović je 2016. godine otvoreno govorio o seriji, usponima i padovima, kao i teškoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazio u tom periodu.

- "Otpisani" su se zvali jer je trebalo da u svakoj od tih 13 epizoda, koliko je bilo planirano, pogine po jedan od 13 glavnih likova, koji su dali živote za slobodu. Pošto je serija bila izuzetno gledana, odlučeno je da ipak neki od njih ostanu živi. Ova serija nikada nije bila ideološki obojena i zato verovatno nikad nije prikazana u Sovjetskom Savezu, ali je zato u Kini bila velika pomama, kao za "Valterom", samo što je ovde to manje poznato - istakao je Brajović.

Svi glavni glumci su bili mladi i tada na početku svojih karijera.

- Muštrali su nas ti takozvani producenti tada, a mi smo živeli za to da se dokažemo u svakom mogućem trenutku. Inače, kaskaderi su zarađivali mnogo više od nas. Oni su naplaćivali po padu i oni su najviše zaradili, a mi smo ostali siromašni. Mislim da nikada nisam bio siromašniji nego tada. Potpisivali smo ugovore za male pare, znali smo koliko otprilike jedna epizoda filmskog snimanja košta, a onda ti neki tamo kaže: "Ako nećeš ti da potpišeš, ima ko hoće za te pare". Nisam imao hleba da jedem, a i da sam imao para da idem u kafanu, nisam mogao sam da sedim - priznao je Brajović i dodao da su zato za "Povratak otpisanih" bili u situaciji da "opelješe" producente.

- Aca Đorđević me zove i kaže: "Biće para, imaćete milion po epizodi". Znači, imali smo po 350.000 u "Otpisanima", a sada ćemo imati skoro tri puta više - pričao je sa osmehom Voja opisujući kako su on i Dragan Nikolić uspeli kod direktora serije Mladena Todića da podignu cenu do čak 30 miliona.

- Zatim nam direktor kaže da postoji problem, a to je da je Pavle Vujisić pristao da snima za 20 miliona. Na to mi kažemo da hoćemo da Pavle Vujisić ima isto kao i mi. I on pristane i na to. Snimamo mi tako, završimo to i odemo po pare... Kažemo da ne sabiramo sad koliko je bilo dana snimanja i troškova da zaokružimo još malo... i on opet pristane na veću sumu. Bili smo presrećni. Kažemo Mladenu koji je kralj, a on nas pita: "Zašto?" Kažemo: "Pa pristao si na sve naše uslove", a on kaže: "Pa imao sam još po deset miliona za vas, ali niste tražili". On je ukalkulisao još veću cifru na koju mi nismo ni pomislili. Uglavnom smo dobili deset puta veću sumu od prvog dela - prisetio se Voja sa setom i kako su "Otpisani" rađeni profesionalno, što je danas, kaže, nemoguće zamisliti.

Autor: M.K.