SVINJETINA JE VIŠE 'NE RADI'? Ceca je pravi mesojed: Probala sam zmiju, ajkulu, krokodila, zebru! A evo ko je zadužen za KUVANJE U VILI

Za jednu stvar, ipak, nikada nije imala želudac!

Svetlana Ceca Ražnatović priznaje da obožava meso, te da ne može da zamisli dan bez istog, a priznala je takođe da je posle svinjetine, piletine i junetine prešla i na ono egzotično.

Veliki sam mesojed! Jela sam meso raznih divljih životinja. Probala sam zmiju, zebru, noja, ajkulu, krokodila... Jedino što nikad nisam mogla ni da probam su puževi. Kad se setim kako izgledaju, stvarno ne mogu... - kaže Ceca.

- Ne volim da kuvam, niti da idem na pijacu, iskreno. Mislim da dovoljno doprinosim porodici, da ne moram i to da radim. Mada, znam da kuvam! Ja sam sa juga, tamo svaka žena mora da zna sve poslove da radi. I sestra i ja smo sve to naučile, ali lagala bih kad bih rekla da i danas kuvam. Prosto, ne uživam u tome, niti me to interesuje. Ali da moram, kuvala bih, naravno - kaže Ceca.

Autor: D.T.