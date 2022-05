NIKADA NIŠTA LEPO NISI REKAO ZA MENE: Aleks i dalje NESREĆNA sa Dejanom, svega joj je preko glave (VIDEO)

Skandal u najavi!

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević se raspravljalju oko pranja veša. Naime, on želi da se ona sunča, a ona to ne želi, želi da pere veš i zbog toga dolazi do rasprave.

Zašto stalno pričaš ružne stvari o meni? Nikada ništa lepo nisi rekao za mene - rekla je Aleks.

Rekla si da hoćeš sada da pereš veš - rekao je Dejan.

Ko je tebi rekao da imaš obavezu? Ja ću da perem, nećeš ti - rekla je Aleks.

Mene boli uvo za pranje. Smorila si da ležiš, pa si zato htela da pereš veš. Ne možeš da izdržiš da ležiš - rekao je Dejan.

Zadruga 5 - Aleksandra ne veruje šta joj Dejan zamera - 12.05.2022. pic.twitter.com/3mKSlrtvUq — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 12. мај 2022.

Autor: A. S.