'NAŠLI SU SE, ON LAK, ONA LAKA' Tara Simov za Pink.rs BRUTALNO o Mateji, analizirala OKRŠAJE sa Anđelom i njegov ljubavni odnos sa Minom, pa otkrila da li se SVETE Mensuru!

Razvezala jezik!

Mateja Matijević je iznenadio mnoge zadrugare i gledaoce kada je ponovo uplovio u ljubavni odnos sa Minom Vrbaški. Naime, ovaj zadrugar je govorio kako neće imati odnose do kraja rijalitija, jer želi da ga završi mirno, a nedavno je u emisiji "Magazin In" izjavio i kako nijednu devojku u "Zadruzi" nije voleo. Osim ovoga, Mateja je imao i buran period sa Anđelom Đuričić, koja ga je optužila da vređa sve bivše devojke posle raskida, kako je on aludirao da ona nije tako čestita devojka kakvom se predstavlja.

O svemu ovome pričali smo sa bivšom zadrugarkom Tarom Simov, koja je dala svoj sud o bivšem dečku i njegovom ponašanju.

- Kako komentarišeš to što je Mateja u emisiji "Magazin In" izjavio da nijednu devojku u "Zadruzi" nije voleo?

To je laž, jer se i sam trudio da se opere od tog epiteta foliranta, govorio je da me je voleo, bio zaljubljen u mene. Treba da se odluči, da li je bio folirant u "Zadruzi 3" ili ne... - istakla je Tara.

Tara je prokomentarisala i česte svađe Anđele i Mateje,

Što se tiče Anđele i Mateje, ravnopravno su krivi. Mateja je neko ko je sedam meseci ostavljao prostora za vezu, davao lažnu nadu, ostajao u odnosu u kom nije planirao da ostane, a Anđela je svesno pristajala da bude tu. Oboje su krivi. Što se tiče napadanja i pljuvanja bivših devojaka, ne bih nju svrstavala u bivše devojke, jer su bili tri puta zajedno po dva dana. Nevažeća veza! Ali bih ubrojala sebe, i mislim da je jako ružno - poručuje Simova.

Na samom kraju, Simova nam je otkrila šta misli o odnosu Mine i Mateje, kao i da li Vrbaški ovo radi u inat Mensuru Ajdarpašiću, s obzirom na to da mu je Matijević bio bolna tačna u "Zadruzi 3".

Što se Mine i Mateje tiče, neosporno je da imaju neku hemiju još od "trojke". Dokazano je da su moje i Mensurove sumnje bile opravdane. Malo mi se kosi ono Matejino biznismeni, spoljni svet itd. sa onim što trenutno radi. Mislim da se srozao više nego ikad, da se isponižavao više nego ikad. Mislim da se pokazao u onom svetlu u kom mu stvarno nije trebalo. Trudio se celu "Zadrugu" da se opere od odnosa sa mnom, a završio je sa Minom Vrbaški - istakla je Tara.

Isto kao je što je Mateji Mensur bio bolna tačka, Mensuru je bio Mateja. Mina nije konkretno odlučila da spava sa Matejom da bi Mensuru bilo loše, ali je imala to negde u podsvesti. Propala joj je priča sa Mensurom, nije hteo da bude sa njom, brže bolje je uradila nešto što može da bude interesantno. Mateja je poznat kao lak muškarac, a i ona kao laka devojka. Našli su se. Uvek krpa nađe zakrpu - zaključuje Simova.

Autor: M. P.